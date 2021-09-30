铁路国庆黄金周运输启动
预计发送旅客1.27亿人次
2021年09月30日08:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京9月29日电 （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，铁路国庆黄金周运输全面启动，自9月28日至10月8日，为期11天，全国铁路预计发送旅客1.27亿人次，最高峰日10月1日预计发送旅客1500万人次。
国铁集团客运部负责人介绍，从铁路12306车票预售情况看，今年国庆假日期间“补偿式”探亲、旅游观光等客流交织，全国铁路客流预计与去年同期持平。
在强化疫情防控不放松的基础上，全国铁路实行高峰列车运行图，加开直通旅客列车55.5对。根据车票预售和候补购票数据，精准实施“一日一图”，最大限度实现铁路运力资源与客流需求的匹配。
(责编：罗知之、陈键)
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