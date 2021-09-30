本报北京9月29日电 （记者邱海峰）记者29日从国新办举行的新闻发布会上获悉，到“十三五”末，上海科创中心基本框架体系已经形成，为“十四五”科技创新中心建设迈上新台阶奠定了坚实基础。

国家发展改革委副主任林念修当天在会上介绍，目前，上海科创中心建设取得了一系列成果。包括张江综合性国家科学中心建设取得重大进展，形成了全球规模最大、种类最全、综合能力最强的光子重大科技基础设施群；集成电路、人工智能、生物医药三大产业创新高地建设取得重大成效；体制机制改革取得重大突破。

为进一步加快推进上海向具有全球影响力的科技创新中心进军，国家发展改革委会同上海市近日印发《上海市建设具有全球影响力的科技创新中心“十四五”规划》，提出到2025年，上海将努力成为科学新发现、技术新发明、产业新方向、发展新理念的重要策源地。《规划》明确了8项核心指标，比如到2025年，全社会研发经费支出占全市GDP的比例达到4.5%左右、每万人口高价值发明专利拥有量达到30件左右、外资研发中心累计达到560家左右等。

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