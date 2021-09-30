据新华社电 （记者胡喆、温竞华）第十三届中国国际航空航天博览会（中国航展）展出了由中国航天科技集团八院抓总研制的太阳探测科学技术试验卫星。卫星计划今年发射，作为我国首颗太阳探测卫星，卫星的发射成功将标志中国进入“探日时代”。

太阳是宇宙中唯一可以进行高空间分辨观测的恒星，通过对太阳的探测，人们可以深入了解天体磁场的起源和演化、高能粒子的加速和传播等重要物理过程，对天体物理学研究具有重要意义。

同时，太阳的变化深刻地影响着地球上生命的生存。强耀斑和日冕物质抛射等太阳活动事件更是时刻影响着地球的空间环境。因此，对太阳活动的观测和研究不仅具有重要的科学意义，更具有巨大的应用价值。

目前，我国已初步建立了地面太阳监测网，并在太阳光谱、太阳磁场领域取得了一定的成果，但空间探测仍属空白。开展空间太阳探测将有效服务于我国基础科学研究，带动相关高科技产业发展，甚至引领国际太阳物理研究的进步。

专家介绍，由于地球大气对紫外和X射线等电磁波是不透明的，因此，历史上的空间太阳观测在资源有限、技术条件不足的情况下，其观测对象重点是太阳的高层大气（日冕及过渡区），而可见光等波段观测主要基于地面望远镜。但地面上的可见光波段观测会受到阴雨天气影响，无法做到连续观测，而且受到地球大气吸收、扰动等因素的影响，观测分辨率很低。因此，开展光学波段的空间观测是国际太阳物理研究领域必然的发展趋势。

据悉，我国即将发射的太阳探测科学技术试验卫星的主要科学载荷为太阳Hα成像光谱仪，将首次实现空间太阳Hα波段的光谱成像探测。通过对这条谱线的数据分析，可获得太阳爆发时大气温度、速度等物理量的变化，研究太阳爆发的动力学过程及物理机制，显著提升我国在太阳物理领域的国际影响力。同时，卫星采用超高指向精度、超高稳定度平台设计。通过采用平台舱、载荷舱可分离式设计理念，将实现载荷舱的超高精度指向控制，较现有水平提升1到2个数量级。

(责编：罗知之、陈键)