本报电 （记者刘少华）清华大学天文系通过毫米波阵列观测发现，宇宙早期星系际介质中的重元素，可能起源于上亿个太阳光度的大星系的反馈作用，这一发现挑战了国际上现有的星系形成理论。

在宇宙中，绝大部分物质不在星系里，而在星系之间，被称为星系际介质。在观测宇宙学中，一个关键的问题，就是理解早期宇宙中的重元素（例如碳、氮、氧元素）从何而来以及它们是如何到达星系际介质中的。

清华大学蔡峥教授所领导的一个研究项目，利用国际上最大的射电望远镜、位于智利北部的ALMA阵列，对“宇宙早期重元素起源”问题进行了深入研究。该团队发现一个候选星系，星系与氧吸收体的距离约6万光年。将这个星系与国际上流行的宇宙学数值模拟理论进行对比发现，要比理论预言的重1—2个数量级，且该星系与其金属吸收体的相关距离也超出理论预测的1个量级。这一观测清晰地表明，大质量星系对宇宙早期重元素起源的贡献比先前的想象重要得多。

相关研究成果于9月27日在线发表于《自然—天文》。该文研究结果为宇宙早期重元素起源之谜提供了新的见解，为理论提供了全新的观测挑战。

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