9月26日至28日，2021世界互联网大会在浙江乌镇举办。施耐德电气全球执行副总裁、首席数字官彼得·韦克瑟（Peter Weckesser）应邀出席本次盛会，作客“5G赋能：创新驱动经济高质量发展”论坛，并发表《全面数字化时代来临 5G大规模应用一触即发》主题演讲，就5G技术于工业场景的部署分享了洞察与展望。

施耐德电气全球执行副总裁、首席数字官彼得·韦克瑟。受访者供图

当前，数字经济不断深化，5G技术已成为驱动产业升级的新引擎。“随着物联网应用的日益推广，越来越多的行业将依赖大数据提高可见度和洞察力，进一步提高企业的效率、促进可持续发展，而5G技术的兴起正是这一趋势的重要催化剂。”彼得·韦克瑟表示， 5G技术所具有的超高速率、超低时延和超高密度优势，能够为企业带来质量、效率与灵活性的飞跃。

“5G技术不仅带来机会，也带来挑战，关键是要找到合适的应用场景并且规模化。”彼得·韦克瑟提出，施耐德电气看好5G技术与工业场景集成的巨大潜力，因此在生产经营中也较早就开始了对5G技术的应用探索。施耐德电气无锡工厂借力5G技术，实现了可根据订单需求快速调整的柔性产线，原本需几周才能完成的产线布局，如今仅一天甚至数小时就能完成，为工厂快速响应市场需求奠定了基础。

据了解，基于探索5G技术应用的经验以及行业的深度理解，施耐德电气已将5G技术部署于多个传统行业，包括化工、重工业、离散制造业、市政等，同时也覆盖了新兴的物流、光伏、智慧农业等领域，赋能各行各业向数字化转型。如“基于5G的食用菌工厂化种植”利用5G进行数据汇总并通过AI大数据分析总结食用菌生长工艺、优化设备参数，解决了工厂设备数量多、光纤成本高、铺设速度慢的难点，成为了5G技术赋能智慧农业的典型应用。此外该公司还在探索其他5G应用场景，包括5G立体仓储应用、钢厂无人行车应用、市政领域长输供热、汽车发动机生产线MES数据采集、单晶硅生产监测等。

“我们相信，5G大规模应用一触即发，不仅仅只在工业层面。”彼得·韦克瑟表示，“施耐德电气一直积极将前沿技术融入业务，不仅立足自身业务场景进行了大量实践，也携手朋友圈开展了大量创新探索。我们期待与生态伙伴共同探索5G应用前景，加速数字化，助力各行业实现高效和可持续的双赢。”

(责编：董童、李源)