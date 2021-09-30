杨茜

原标题：“5G+工业互联网”场景应用高峰论坛在贵阳举行

9月26日，第二届贵阳工业博览会“5G+工业互联网”场景应用高峰论坛举行，这是本届工业博览会三场高峰论坛之一。

论坛以“深耕5G+工业互联网，释放倍增效应”为主题，以支撑贵州建设现代化工业体系为愿景，深化工业互联网场景融合应用，加快能源数字化转型为主攻方向，以探索为贵州省经济社会高质量发展提供新动能为主旨，通过主旨报告、主题演讲和高峰对话等多种形式，广邀相关领域权威高校和研究机构专家学者、典型企业代表携手畅谈、碰撞思想、交流智慧。

工业和信息化部副部长徐晓兰致辞。 主办方供图

5G+工业互联网是新一轮科技革命和产业变革的关键驱动力量，也是数字经济的重要引擎。

工业和信息化部副部长徐晓兰表示，不断开创5G+工业互联网创新发展新局面，需加快提升基础支撑的能力，提升产业基础能力，加快国家工业互联网大数据中心的建设。同时，加快提升融合应用能力，推广平台化设计、智能化制造网络化协同，个性化定制服务化延伸和数字化管理六大应用模式。5G+工业互联网应用场景更需要围绕工业企业的痛点、难点、堵点，不断开发更适合于工业场景的需求，更能够符合实现工业高质量发展的要求。

加快产、学、研、用联动，促进产业化资金链、人才链、创新链等高效对接。着力培育领军企业，建设公共服务平台，调动政府、行业、企业、科研院所、金融机构等各方面的积极性，建立创新活跃、开放共享、互利共赢的5G+工业互联网的产业新生态。

中国工程院院士单忠德提出，突破互联网+形成新的制造模式，还要进一步培养智能制造、工业互联网人才，弥补人才缺口。有了5G的支持，远程制造不再是梦，异地管理远程服务，就需实现人机物全面互联互通，整个制造周期的数字化。在这个基础之上，跨界融合，从智能到信息到网络制造融合起来，才能更好发展制造业。

中国工程院院士张平同样提出，5G工业互联网时代，市场、人才、创新、标准化方面需要加强，需要加强数字化研发垂直行业应用人才建设，包括高端人才、技能型人才、数字化技术人才。

近年来，贵州全面落实网络强国、制造强国战略，全力加快推进5G+工业互联网的发展，建成贵阳·贵安国家级互联网骨干直联点，建成5G基站超过3万个，贵州“工业云”平台成为国家重点支持的区域级平台之一，获批5G和工业互联网等领域国家示范项目超过60个，打造省级大数据与工业深度融合标杆项目170个、示范项目1800多个，带动全省3000多户工业企业与大数据深度融合，形成一批典型工业互联网应用案例。

徐晓兰指出，工信部将继续支持贵州加大5G+工业互联网的创新发展，持续提升数字产业化、产业数字化的水平，为制造强国、网络强国建设作出新的更大贡献。贵州需围绕着优势产业做强做优，并将产业链不断补链、强链、固链。

(责编：赵超、陈键)