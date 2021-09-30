付琳

原标题：2021中国科幻大会在京开幕 上演科幻灯光秀

9月28日，2021中国科幻大会在石景山区首钢园开幕，为大家带来了一场美轮美奂的视觉盛宴。北京市委书记蔡奇宣布大会开幕，中国科协党组书记、副主席、书记处第一书记张玉卓，北京市委副书记、市长陈吉宁在开幕会上致辞。中国科协副主席、书记处书记孟庆海，北京市委常委、秘书长张家明，北京市副市长、市政府党组成员靳伟，北京市政府秘书长戴彬彬等有关单位负责同志和科技界、科幻文学界、影视界、产业界代表参加。

张玉卓说，科幻是孕育想象力的摇篮，是创新创造的催化剂，也是促进科技、经济、文化深度融合的创意之源。中国科协和北京市高度重视科幻产业发展，去年签署了促进北京科幻产业发展战略合作协议。一年来，围绕建立科幻产业联合体、设立科幻产业基金、设置科幻大奖等重点内容，双方紧密合作，在平台搭建、产业孵化等方面取得良好效果。面向未来，中国科协将继续服务支持科技工作者、科幻爱好者投身科幻事业，充实科技底蕴，提升科学内涵，让科幻真正成为传播科学思想、弘扬科学文化的重要载体，助力全民科学素质提升，服务高水平科技自立自强。

陈吉宁说，作为国家级科幻盛会，中国科幻大会是科技界、文化界和产业界相互交流、深化合作的重要平台。北京市积极推动科技创新和科幻产业融合发展，出台支持政策措施，规划建设产业集聚区，吸引一批创新型企业和项目在京落地。未来，北京市将探索科技创新支撑科幻产业发展的新路径，搭建更多平台，促进国内外科幻领域交流合作，服务创新型企业成长；强化机制建设，发挥政府引导作用，运用市场化机制，引导社会力量参与，吸引高水平人才，为科幻产业发展提供有力保障；以“两区”建设为契机，持续优化营商环境，加速聚集各类创新要素，完善创新和产业生态，提升科幻产业发展能级。

开幕会现场，同期发布了北京科幻产业基金、科幻产业联合体、中关村科幻产业创新中心成立情况，发布了2021中国科幻产业报告，并宣布全国科幻科普电影放映联盟成立，面向全球征集科幻大奖名称，向受聘为科幻电影科学顾问库专家的院士代表颁发聘书。

本届科幻大会由中国科协和北京市政府共同主办，以“科学梦想 创造未来”为主题，采取线上线下相结合方式，举办硬核科幻展、科幻嘉年华、主题论坛等活动，既为科幻业界人士和企业搭建创作交流平台，也为普通观众提供近距离科幻体验平台。

(责编：赵超、陈键)