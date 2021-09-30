原标题：从100到ALL！全球最大智能电器至尊馆开业，红星美凯龙成高端电器首选渠道

9月29日，在河南郑州，红星美凯龙中原1号店“智能电器至尊馆”正式开业。该馆总经营面积达到26000平方米，首批入驻高端电器品牌数达91家，其中进口电器品牌占比超过1/3。“高配”的“智能电器至尊馆”承载着红星美凯龙以郑州为支点激活全国高端电器消费势能的决心，也标志着红星美凯龙智能电器生活馆“从100到ALL”的战略布局新起点。

红星美凯龙中原1号店“智能电器至尊馆”开业盛典

“今年原本我们想开30家智能电器馆，年底将完成100家开业，明年将再开100家，到2023年智能电器馆将在全国商场全部覆盖。目前整个大家电市场规模约8000亿，其中高端电器市场为2400亿，我们的目标就做这2400亿中的30%。眼下，智能电器即将成为红星美凯龙的第一战略品类，红星美凯龙已成为中国高端电器的渠道。红星美凯龙拥有含智能电器馆在内的9大主题馆，从前端的主材到电器、沙发、床、软装等都有相应的主题馆。这9大主题馆未来将共同构成一个高端流量生态。基于这个和谐共生的高端生态，我们将进一步提升中国人的居家生活品位。”红星美凯龙家居集团执行总裁兼大营运中心总经理朱家桂表示。

红星美凯龙智能电器每年以30%-50%的速度在增长

伴随电器消费越来越品质化、场景化和套系化，万亿级的电器产业正在逐步走向高端化。但高端电器零售渠道依旧处于“缺位”状态。高端电器没有专属的零售渠道，想要购买的消费者往往只能去高端百货商场或者品牌自营店碰碰运气。在这样的背景下，红星美凯龙迈开在电器领域的开拓步伐。2018年，红星美凯龙成立智能电器事业部；2020年10月，红星美凯龙将智能电器视为公司第一战略品类；2021年5月，红星美凯龙全面开启智能电器生活馆的全国布局。

据红星美凯龙大营运中心智能电器事业部总经理许晶透露，智能电器生活馆从5月开业至今5个月时间里，已创下2亿销售记录。红星美凯龙智能电器生活馆已经成为电器品牌打开增量市场的渠道。

数据显示，过去三年，红星美凯龙智能电器每年都以30%-50%的速度在增长。截至目前，整个电器品类的经营面积在红星美凯龙总经营面积中占比达7.5%，达到150万平方米。红星美凯龙智能电器生活馆合作电器品牌已超1400家，其中有30多家头部电器品牌均与红星美凯龙签订深度战略合作协议，多品牌已进驻全国各大智能电器生活馆，并将保持“电器馆开到哪，品牌店就开到哪”的跟随策略，实现全国市场的深度覆盖。

提速200%提前完成100家标杆智能电器生活馆开业目标

在今年5月，首家智能电器生活馆开业之际，红星美凯龙曾宣布后续开业规划，即2021年在全国落地30家智能电器生活馆，2022年红星美凯龙智能电器生活馆将增长至100家。数据显示，截至目前，红星美凯龙已在全国46个城市，连续开业了50家智能电器生活馆。在过去的100多天里，平均每3天就有1家红星美凯龙智能电器生活馆开业。 红星美凯龙正在以200%的提速效率，试图提前完成100家智能电器生活馆的打造目标。

河南省家用电器协会常务副会长兼秘书长刘锁柱称，相信品类丰富、品牌全面的“智能电器至尊馆”将为周边区域带来一站式的高端化、场景化解决方案，为河南人民带来更方便、更快捷、更美好的日常生活。

对于后续的运营规划，红星美凯龙河南省营发中心总经理兼中原1号店总经理景海龙表示，中原1号店将充分把握中原地区独特的地缘优势、人口红利，通过品类细分以及品类优选为消费者创造更优质的购物环境、更精细的全流程服务，引领高端电器消费的新潮向。

九大主题馆多点开花

奥维云网总裁郭梅德表示，电器行业正在迎来高端化升级的周期性拐点，高端电器消费正呈现出从单品零售到全方案设计的趋势，消费者想要购买的不只是电器，而是一整套解决方案。正因如此，红星美凯龙在智能电器生活馆之外，还在同步推进潮流家具馆、睡眠生活馆、精品卫浴馆、系统门窗馆、软装陈设馆、高端定制馆、设计客厅馆以及进口国际馆，共计九大主题馆在全国商场的布局落地。九大主题馆覆盖九大品类，即九大流量入口，红星美凯龙正在通过九大主题馆的相互反哺，构建起家居行业高端流量生态。

在公司年中投资者沟通会上，红星美凯龙提出“拓品类、重运营”的运营策略，“重运营”成为红星美凯龙的重要指南。九大主题馆的构建其实也是红星美凯龙深化品类运营的举措之一。通过九大主题馆，红星美凯龙能够全方位地满足消费者多维度的需求，实现流量的反复利用与深度运营，让客流自循环形成一个高端流量生态。

以拓品类、重运营为准则，以九大主题馆为杠杆，红星美凯龙正在加速构建起一个横跨高端电器、建材、家具三大品类的巨型流量池。

(责编：曹淼、李源)