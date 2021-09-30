人民网北京9月30日电 （记者杨曦）国家统计局日前公布的数据显示，8月份，全国规模以上工业企业利润同比增长10.1%，比2019年同期增长31.1%，两年平均增长14.5%。从1月份至8月份累计看，规模以上工业企业利润同比增长49.5%，比2019年同期增长42.9%，两年平均增长19.5%。

“总体来看，尽管受到散发疫情和汛情冲击及同期基数较高影响，8月份规模以上工业企业利润仍然保持稳定增长，企业经营状况继续向好。” 国家统计局工业司高级统计师朱虹表示。

企业盈利状况稳定增长

从两年平均增速来看，目前工业企业的盈利情况仍保持稳定增长态势。其中，高技术制造业和消费品制造业等行业由于自身的内生增长动能，盈利能力持续向好。

朱虹分析，8月份工业企业效益状况主要呈现出五大特点：一是高技术制造业利润持续较快增长；二是采矿业、原材料制造业利润保持较高增速；三是消费品制造业利润稳定恢复；四是单位费用继续下降，企业亏损面持续缩小；五是企业资金使用效率有所提升，经营状况继续改善。

川财证券发布的研报指出，8月份消费、高技术制造业盈利维持较快增速。8月高技术制造业利润同比增长17.5%，高于规模以上工业平均水平7.4个百分点，高技术附加值行业仍是工业盈利的重要助推者。从具体行业看，在新冠疫苗需求持续旺盛的带动下，8月医药制造业利润增长70.5%，继续保持高速增长；此外，航空航天器、信息化学品制造业利润分别增长1.77倍、86.8%，增速均较7月明显加快。

中信证券发布的研报预计，短期内，工业企业的生产经营仍将受到一定扰动，政策将多维度持续呵护，企业的资金使用效率将有所提升、单位费用或将保持小幅下降趋势。

企业盈利能力进一步分化

需要关注的是，8月份工业企业的利润格局进一步分化。从产业分布上来看，上游行业盈利增速有所加快，而中下游行业的盈利空间则有所承压；从细分行业来看，采矿业、原材料制造业利润增速加快，但电力、热力生产和供应业的利润承压。

光大证券的研报指出，8月份工业企业盈利继续保持平稳增长，但利润结构分化依然严峻：一是，采矿业与电力供应业盈利分化继续加剧。在煤价持续上涨下，电力供应企业的利润不断承压，营业成本率较年初显著上升，利润率较年初明显回落，与采矿业利润走势形成鲜明的反差；二是制造业内部分化继续加剧，原材料制造业增长显著，装备制造、消费制造均继续放缓。

海通证券发布的研报分析，从具体行业看，上游和中下游行业的分化进一步加剧。煤炭、有色、化工等行业的价格上涨，对行业利润形成支撑。而上游涨价太多，使得中下游行业利润增速下滑，但对下游价格传导相对顺畅的出口型行业和必需消费品行业相对影响较小。展望下一阶段，需重点关注“双限双控”对上游原材料价格的影响。9月能耗双控的升级，将使得通胀分化持续，中下游的中小企业或将继续承压，需跟踪观察缓解大宗涨价压力政策的出台和实施效果。

“下阶段，要抓好常态化疫情防控工作，深化供给侧结构性改革，落实落细大宗商品保供稳价、减税降费、金融服务实体经济等一系列政策措施，大力推动科技创新，加快构建新发展格局，畅通经济社会循环，保持工业经济平稳运行。”朱虹说。

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