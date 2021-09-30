山猫全地形车来袭！多项高精尖“兵器家族”精彩亮相珠海航展
2021年09月30日09:17 | 来源：人民网
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人民网北京9月30日电 （记者杜燕飞）9毫米冲锋枪、山猫全地形车、高机动防地雷反伏击车、陆基近程防空反导武器系统、火箭杀爆弹、无人机智能巡检机器人……
9月28日，在珠海开幕的第十三届中国国际航空航天博览会上，中国兵器装备集团近300项高精尖“兵器家族”精彩亮相，其中，首次亮相的新品占参展产品的三分之一以上，快来一睹为快吧。
全域机动合成营装备体系——山猫6×6全地形火箭炮系统。受访者供图
在全域机动合成营装备体系单元，搭载多型武器系统、多种功能用途的山猫系列4×4、6×6、8×8全地形车17款产品“家族”出动，能为多个兵种所组成的营级作战单位有效提供立体攻防、灵敏多能的作战支持，以增强遂行多样化任务的能力和快速反应能力。
(责编：王震、高雷)
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