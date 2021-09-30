人民网北京9月30日电 （申佳平）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的中国采购经理指数显示，9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.6%，低于上月0.5个百分点，降至临界点以下，制造业景气水平有所回落。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，9月份制造业PMI下降主要受高耗能行业景气水平较低等因素影响，并呈现出四个主要特点。

制造业PMI降至临界点以下 小型企业面临多重困难

赵庆河指出，9月份，受高耗能行业景气水平较低等因素影响，制造业PMI降至临界点以下，但从景气面看，在调查的21个行业中，有12个高于临界点，比上月增加2个，制造业多数行业较上月有所扩张。同时，他表示本月主要特点有以下四个：

一是供需两端放缓。生产指数和新订单指数分别为49.5%和49.3%，比上月下降1.4和0.3个百分点，均为年内低点，其中新订单指数连续两个月位于收缩区间，反映制造业生产活动和市场需求总体放缓。从行业情况看，石油煤炭及其他燃料加工、化学纤维及橡胶塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工等高耗能行业两个指数均低于45.0%，显示供需明显回落。

二是价格指数双双上升。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为63.5%和56.4%，高于上月2.2和3.0个百分点，均升至近4个月高点。从主要原材料购进价格指数看，全部调查行业均高于临界点，企业采购成本普遍上升，其中石油煤炭及其他燃料加工、化学原料及化学制品、非金属矿物制品等行业均位于69.0%及以上高位区间，表明原材料采购价格涨幅较大。从出厂价格指数看，黑色金属冶炼及压延加工业升至70.0%以上高位区间，反映相关产品销售价格上涨较快。

三是新动能引领作用突出。高技术制造业PMI为54.0%，高于上月0.3个百分点，其中生产指数、新订单指数和生产经营活动预期指数分别为56.3%、54.6%和60.1%，高于制造业总体6.8、5.3和3.7个百分点，显示行业供需扩张较快、企业对市场发展信心较强，高技术制造业延续良好发展态势。

四是大型企业保持扩张，中小型企业有所回落。大型企业PMI为50.4%，微高于上月0.1个百分点，持续位于景气区间，大型企业运行总体稳定。中、小型企业PMI分别为49.7%和47.5%，低于上月1.5和0.7个百分点。调查结果显示，小型企业中反映原材料成本高、资金紧张、市场需求不足的比重均超过四成，部分小型企业生产经营面临多重困难。

非制造业商务活动指数为53.2% 景气水平快速回升

数据显示，9月份，非制造业商务活动指数为53.2%，高于上月5.7个百分点，升至临界点以上，非制造业景气水平快速回升。

赵庆河指出，分行业看，服务业恢复明显。服务业商务活动指数为52.4%，高于上月7.2个百分点，重返景气区间。服务业景气面改善，调查的21个行业中，商务活动指数位于扩张区间的行业从上月的7个增加至16个，其中上月受疫情冲击较为严重的铁路运输、航空运输、住宿、餐饮、生态保护及环境治理等行业商务活动指数均大幅回升至临界点以上，业务总量呈现出较为明显的恢复性增长。同时，资本市场服务和房地产等行业商务活动指数低于临界点，景气度有所下降。从市场预期看，企业对近期服务业市场恢复保持乐观，业务活动预期指数为58.9%，高于上月1.6个百分点，其中铁路运输、航空运输、邮政快递等行业均高于65.0%。

同时，建筑业增长较快。建筑业商务活动指数为57.5%，低于上月3.0个百分点，仍位于较高景气区间，反映建筑业生产保持较快增长。从用工情况和市场预期看，从业人员指数和业务活动预期指数分别为52.6%和60.1%，高于上月2.0和1.7个百分点，表明建筑业企业用工量继续增加，对近期行业发展持续看好。

综合PMI产出指数为51.7% 升至荣枯线以上

数据显示，9月份，综合PMI产出指数为51.7%，高于上月2.8个百分点。赵庆河认为，这表明我国企业生产经营活动总体较上月有所加快。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为49.5%和53.2%。

(责编：申佳平、高雷)