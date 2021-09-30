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市场监管总局：今年1-8月全国共查处商标侵权等违法案件近2万件

2021年09月30日10:56 | 来源：人民网
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人民网北京9月30日电 （记者李楠桦）今日，国新办就奋力开启知识产权强国建设新征程有关情况举行发布会。市场监管总局执法稽查局局长燕军在发布会上介绍，针对侵权假冒多发的重点领域和突出问题，严厉查处商标侵权、假冒专利、侵犯地理标志、恶意申请商标注册等违法行为，市场监管总局保持严厉打击态势，今年1-8月，全国共查处违法案件近2万件。

燕军表示，市场监管总局将知识产权执法作为市场监管综合执法的重要内容，坚持执法办案与制度建设并重，加强统筹谋划，取得积极成效。主要体现在以下四方面：

一是加强顶层设计，组织开展知识产权执法行动。市场监管总局连续2年印发知识产权执法行动方案，加强对地方的组织指导，针对侵权假冒多发的重点领域和突出问题，严厉查处商标侵权、假冒专利、侵犯地理标志、恶意申请商标注册等违法行为，保持严厉打击态势。今年1-8月，全国共查处违法案件近2万件，对违法者产生了有力震慑。

二是关注民生热点，严厉查处侵权假冒违法行为。始终将关系人民群众健康和财产安全的商品作为执法重点。2020年以来，指导各地加大对抗疫防护用品、食品、家用电器、汽车配件等商品的执法力度。去年，全国共查处涉及上述商品的侵权假冒案件2.5万件，涉案金额5亿多元。去年4月，部署25个省（区、市）市场监管部门开展执法行动，严查恶意申请注册“火神山”“雷神山”等商标行为，依法对34个违法主体作出行政处罚。

三是坚持平等保护，依法维护内外资企业合法权益。在执法工作中，对内外资企业的知识产权保护一视同仁。去年10月，组织9省（市）市场监管部门，对部分涉嫌侵犯外资企业商标权的机械密封件企业开展突击检查，深挖制假售假产业链。截止今年1月，共查办系列案件25件，涉案金额900余万元，移送公安机关10件，有力保护了权利人的合法权益。

四是加强统筹协调，全面推进打击侵权假冒工作。充分发挥全国打击侵权假冒领导小组办公室的统筹协调作用，每年印发工作要点，召开全国会议部署，协调成员单位落实。同时，积极构建长效机制。

燕军指出，下一步，市场监管总局将做好三方面工作：一是坚持问题导向，继续针对人民群众反映强烈、影响创新发展的突出问题，加大执法力度，强化警示震慑效应；二是完善执法协同联动机制，发挥好长三角、京津冀、淮海经济区等执法协作机制作用，推广有益经验，增强区域间执法合力；三是加强队伍建设，组织开展多层次、宽领域的业务培训，保障基层执法装备，充分利用信息技术为执法赋能，进一步提升执法能力，为知识产权强国建设提供有力支撑。

(责编：李楠桦、高雷)

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