日前，国内出台的首部数字经济地方性法规《广东省数字经济促进条例》的正式施行。据统计，2020年数字经济增加值规模约为5.2万亿元。

大力发展数字经济的趋势下，广州也持续建设以音视频为特色的互联网产业，同时持续深耕工业、制造业的产业数字化转型，广州提出要在2025年，数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达到25%。

发展特色互联网产业，持续完善数字经济生态体系

作为全国第三大“互联网产业”城市，广州互联网和移动互联网企业快速发展，网游动漫、新媒体等文化新兴领域领跑全国，全国互联网企业百强中广州占8席。“文化+科技”已成为广州当前文化繁荣和科技创新的新亮点，广州市正在加速产业数字化转型和数字产业化发展，建设具有经典魅力和时代活力的“智慧之城”。

在音视频领域，广州目前支持越秀区加快建设花果山超高清视频产业特色小镇，突破一批核心关键技术，注入超高清影视、动漫、电竞等新一代信息技术特色产业，推动超高清视频产业与垂直行业深度融合，打造千亿级超高清视频内容制作产业基地。虎牙、富米、趣丸等一大批根植于广州的互联网企业，携手华为云，激发内在创新力，已在数字化升级上先行一步。

音视频产业创新加速落地

以虎牙为代表的“游戏互动直播”平台，最早开启“直播”这一互联网创新应用，也让直播这互联网的新形式也从广州走向全国并与不同产业融合，而直播与电商的融合也引爆了“直播带货”的新产业。

聚焦弹幕式游戏直播互动，虎牙一直致力于为用户提供高清、流畅而丰富的互动式视频直播服务。作为游戏领域直播的头部厂商，虎牙直播的热门游戏赛事经常面临瞬时流量涌入、高延迟、高清画质等多方面的业界难题。

应对技术挑战，虎牙携手华为云，通过引入华为云CDN和视频直播服务，打造了高清流畅、安全可靠的直播服务，为用户带来了高质量的游戏赛事直播体验。凭借在视频业务领域长期技术积累，华为云为音视频行业提供高并发、低延迟、高清流畅、安全可靠的端到端直播解决方案。而随着围观直播的游戏玩家涌入直播间，直播平台也面临着极大发流量峰值压力，华为云CDN通过覆盖全球的2500+节点，实现就近的直播推拉流，保障直播秒开体验。此外，在内容审核方面，双方联合研发的昇腾AI内容审核解决方案致力于剔除互联网中的糟粕，为绿色互联网环境保驾护航。

日前，在华为全联接2021上，华为高级副总裁、华为云CEO、消费者云服务总裁张平安提出“深耕数字化，一切皆服务”的发展目标，从基础设施即服务、技术即服务和经验即服务，将能力以云服务的形式开放给更多企业，进一步促进区域产业数字化进阶。

据了解，此次《广东省数字经济促进条例》的推出，也将是加速推动以音视频产业为代表的互联网产业发展，同时广东省作为制造业大省，具有更强的数字化转型、提升效能的发展内动力，具备良好的数字产业和制造业基础，在数字经济与实体经济融合的探索方面，是天然的实验土壤。而互联网产业发展的深化，走入千行百业，也将成为牵引广州乃至广东省数字经济增长的新动能，助力广东省在数字经济领域抢占高点。

华为云将持续进行技术创新、构建良好生态，助推广州互联网与实体经济紧密结合，带动广州区域经济高质量发展，全面助力广州实现在2025年建成国际一流智慧城市的目标。

(责编：董童、李源)