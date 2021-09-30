人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

首部数字经济地方法规施行 广州加码互联网产业发展

2021年09月30日11:15 | 来源：环球网
小字号

日前，国内出台的首部数字经济地方性法规《广东省数字经济促进条例》的正式施行。据统计，2020年数字经济增加值规模约为5.2万亿元。

大力发展数字经济的趋势下，广州也持续建设以音视频为特色的互联网产业，同时持续深耕工业、制造业的产业数字化转型，广州提出要在2025年，数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达到25%。

发展特色互联网产业，持续完善数字经济生态体系

作为全国第三大“互联网产业”城市，广州互联网和移动互联网企业快速发展，网游动漫、新媒体等文化新兴领域领跑全国，全国互联网企业百强中广州占8席。“文化+科技”已成为广州当前文化繁荣和科技创新的新亮点，广州市正在加速产业数字化转型和数字产业化发展，建设具有经典魅力和时代活力的“智慧之城”。

在音视频领域，广州目前支持越秀区加快建设花果山超高清视频产业特色小镇，突破一批核心关键技术，注入超高清影视、动漫、电竞等新一代信息技术特色产业，推动超高清视频产业与垂直行业深度融合，打造千亿级超高清视频内容制作产业基地。虎牙、富米、趣丸等一大批根植于广州的互联网企业，携手华为云，激发内在创新力，已在数字化升级上先行一步。

音视频产业创新加速落地

以虎牙为代表的“游戏互动直播”平台，最早开启“直播”这一互联网创新应用，也让直播这互联网的新形式也从广州走向全国并与不同产业融合，而直播与电商的融合也引爆了“直播带货”的新产业。

聚焦弹幕式游戏直播互动，虎牙一直致力于为用户提供高清、流畅而丰富的互动式视频直播服务。作为游戏领域直播的头部厂商，虎牙直播的热门游戏赛事经常面临瞬时流量涌入、高延迟、高清画质等多方面的业界难题。

应对技术挑战，虎牙携手华为云，通过引入华为云CDN和视频直播服务，打造了高清流畅、安全可靠的直播服务，为用户带来了高质量的游戏赛事直播体验。凭借在视频业务领域长期技术积累，华为云为音视频行业提供高并发、低延迟、高清流畅、安全可靠的端到端直播解决方案。而随着围观直播的游戏玩家涌入直播间，直播平台也面临着极大发流量峰值压力，华为云CDN通过覆盖全球的2500+节点，实现就近的直播推拉流，保障直播秒开体验。此外，在内容审核方面，双方联合研发的昇腾AI内容审核解决方案致力于剔除互联网中的糟粕，为绿色互联网环境保驾护航。

日前，在华为全联接2021上，华为高级副总裁、华为云CEO、消费者云服务总裁张平安提出“深耕数字化，一切皆服务”的发展目标，从基础设施即服务、技术即服务和经验即服务，将能力以云服务的形式开放给更多企业，进一步促进区域产业数字化进阶。

据了解，此次《广东省数字经济促进条例》的推出，也将是加速推动以音视频产业为代表的互联网产业发展，同时广东省作为制造业大省，具有更强的数字化转型、提升效能的发展内动力，具备良好的数字产业和制造业基础，在数字经济与实体经济融合的探索方面，是天然的实验土壤。而互联网产业发展的深化，走入千行百业，也将成为牵引广州乃至广东省数字经济增长的新动能，助力广东省在数字经济领域抢占高点。

华为云将持续进行技术创新、构建良好生态，助推广州互联网与实体经济紧密结合，带动广州区域经济高质量发展，全面助力广州实现在2025年建成国际一流智慧城市的目标。

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局：今年1-8月全国共查处商标侵权等违法案件近2万件
　　人民网北京9月30日电 （记者李楠桦）今日，国新办就奋力开启知识产权强国建设新征程有关情况举行发布会。市场监管总局执法稽查局局长燕军在发布会上介绍，针对侵权假冒多发的重点领域和突出问题，严厉查处商标侵权、假冒专利、侵犯地理标志、恶意申请商标注册等违法行为，市场监管总局保持严厉打击态势，今年1-8月，全国共查处违法案件近2万件。…
财政部将在香港发行40亿美元主权债券
　　人民网北京9月30日电 （记者王震）据财政部网站消息，经国务院批准，财政部将于2021年10月19日在香港特别行政区面向全球金融市场机构投资者发行美元主权债券，规模为40亿美元，期限分别为3年、5年、10年和30年。具体发行安排将于发行前另行公告。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部