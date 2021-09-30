人民网北京9月30日电 （申佳平）近年来，我国各地区特色小镇建设取得一定成效，涌现出一批精品特色小镇，促进了经济转型升级和新型城镇化建设，但也出现了部分特色小镇概念混淆、内涵不清、主导产业薄弱等问题。

日前，国家发展改革委等十部委印发《关于印发全国特色小镇规范健康发展导则的通知》（以下简称《导则》），提出了若干规范管理措施、质量效益指标和底线红线要求。

据国家发展改革委有关负责人介绍，从各省份现有的1600个左右特色小镇看，共吸纳就业人数约440万人、近几年累计完成投资约3.5万亿元、年缴纳税收约2800亿元，每个特色小镇累计完成投资平均约21亿元、吸纳就业人数平均约2700人、缴纳税收每年平均约1.7亿元。2017年以来，国家发展改革委会同各有关部委和各地区，针对特色小镇一哄而上、盲目发展等问题开展了一系列规范纠偏工作，《导则》将更好推动特色小镇规范纠偏，推动特色小镇在规范健康发展道路上稳妥稳步前行。

看点一：建设用地面积设下限 原则上不少于1/2平方公里

《导则》提出，在严格节约集约利用土地的同时，特色小镇规划用地面积下限原则上不少于1平方公里，其中建设用地面积原则上不少于1/2平方公里。

对此，国家发展改革委有关负责人表示，这一方面是为了保障特色小镇多元功能。特色小镇是微型产业集聚区，具备产城人文融合的多元功能是其显著特征，实现生产生活生态“三生融合”、产业社区文化旅游“四位一体”是其基本内涵。这些功能需要一定规模的建设用地作为支撑，否则难以实现。

另一方面，这将有利于清理虚假“特色小镇”。虚假“特色小镇”主要是普通项目和行政建制镇。一些地区存在将用地几十亩甚至仅有几亩的单体项目命名为“特色小镇”的现象，以及将拥有几十平方公里的行政建制镇命名为“特色小镇”的现象。这违背了特色小镇概念内涵，产生了误导和不良影响。

看点二：住宅用地占比设上限 原则上不超过30%

《导则》强调，除原有传统民居外，特色小镇建设用地中住宅用地占比原则上不超过30%，鼓励控制在25%以下。国家发展改革委有关负责人表示，这既有利于严控房地产化倾向，也符合特色小镇“三生融合”内涵。

一是严控房地产化倾向。明确特色小镇建设用地中住宅用地占比的量化要求，有利于为各地区开展规范纠偏工作提供依据，有效防控房地产化倾向，防止出现各自解读、标准不一等现象。

二是符合“三生融合”内涵。特色小镇内建设用地主要用于发展特色产业，其中的住宅用地主要用于满足就业人员自住需求和职住平衡要求。从各省份现状看，绝大部分特色小镇的住宅用地占比低于30%。参考2019年全国城镇的建设用地中住宅用地占比约38%的数值，按照从严从紧原则将特色小镇的住宅用地占比设置为原则上不超过30%，是比较合理的选择。

三是防止个别方面反向操作。30%的控制性数值是最高值，而不是平均值。为防止个别方面反向操作、将30%作为追求目标，同时提出了鼓励控制在25%以下，以引导控制在更低水平。

看点三：深化清单统一管理制度 促进规范发展

2017年12月，国家发展改革委会同各有关部委联合印发一份规范纠偏性文件，提出若干条规范管理措施，要求各方面准确把握特色小镇内涵、遵循城镇化规律，防止盲目发展、一哄而上，防止政绩工程、形象工程，严守各项底线红线。此后，又连续开展了一系列规范纠偏工作。

国家发展改革委有关负责人表示，经过各有关部委和各地区的多年努力，全国特色小镇发展进入了规范化轨道。截至2021年上半年，全国各省份清单内特色小镇减少至1600个左右，其中的一半位于东部发达地区。同时，特色小镇清单“少而精”导向初步树立，在31个省份中，19个省份清单内的特色小镇数量少于50个。

他介绍，此次《导则》深化细化了特色小镇清单统一管理制度，并将从三方面组织实施。

一是全面施行“一张清单管到底”。各省份将全面建成特色小镇清单，纳入清单的应具备《导则》提出的基础条件，建成后应达到《导则》明确的各项指标要求。每年年底前公布清单，并报送国家发展改革委纳入全国特色小镇信息库。国家发展改革委对各省份清单实行“窗口指导”，进行监督、引导和督促调整。

二是坚决清理清单外“特色小镇”。各省份正在对此前各有关部委或行业协会、地方各级人民政府、市场主体已建设或命名的特色小镇进行全面审核，将有条件有基础且符合《导则》要求的纳入清单，对不符合的进行清理更名、撤除宣传内容。此外，未来在开展项目审批（核准、备案）等工作时，强化对项目名称的把关指导，防止清单外项目命名为“特色小镇”。

三是确保清单内特色小镇严守底线。各省份将持续开展监测监督监管，确保清单内特色小镇不突破合规用地底线、生态环保底线、债务防控底线、房住不炒底线、安全生产底线。对违反以上五条底线的行为限期整改，对性质严重的抓紧清理，发现一起、处理一起，做到“零容忍”。

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