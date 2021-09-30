科大讯飞发布AI投影仪及AI投屏器
2021年09月30日14:49 | 来源：人民网
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人民网北京9月30日电（记者乔雪峰）会议是职场人群主要的工作方式之一，在多数企业会议室中，目前还存在难以准确高效产出会议记录、跨语言沟通障碍、屏幕共享方式繁琐等问题。传统投影仪普及率虽高，但操作复杂且功能单一，软件投屏方案则还有延迟卡顿，难以快速切换视频源等短板。
9月27日，科大讯飞在北京召开发布会，推出讯飞AI投影仪AP10、讯飞AI无线投影仪AP10W、讯飞AI麦克风投屏器MC10三款全新产品。科大讯飞副总裁、科大讯飞消费者事业群常务副总裁赵翔表示，围绕投影仪和投屏设备两类主流的大屏共享工具，讯飞基于AI技术赋能传统会议模式，旨在为职场人群解决会议场景中的各类痛点。
赵翔指出，在过去3年时间里，科大讯飞在机器翻译、自然语言理解、图像识别、图像理解、知识图谱、知识发现、机器推理等方面取得快速发展。据了解，这些技术也被应用在科大讯飞各项产品中，如AI办公赛道讯飞已经推出翻译机、智能录音笔、智能办公本等产品，AI学习赛道讯飞已经推出AI学习机和翻译笔等产品。
据赵翔介绍，今天全新发布的三款产品均搭载了高性能全向麦克风阵列，采用科大讯飞自主研发的智能降噪算法和智能语音识别技术，支持在会议过程中对内容进行录音，并自动分角色转文字记录，快速形成会议纪要。
此外，针对涉外沟通等跨语言工作场景，此次上市的三款产品均内置多语种翻译功能，外语录音时能够将通话内容实时转写成译文，并在会议记录中对照显示，同样支持8种外语转中文和12种中文方言转写。
基于会议场景下的大屏需求，讯飞此次推出的三款新品集成了传统大屏显示工具、会议麦克风、会议录音转写机、会议扬声器等设备功能于一体，一台设备即可完成会议。
(责编：孙红丽、高雷)
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