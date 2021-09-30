人民网北京9月30日电 （记者夏晓伦）近日，中国发明协会第八次全国会员代表大会在北京举行。大会选举产生中国发明协会第八届理事会，中国科学院院士、浙江大学校长吴朝晖当选新任理事长。

科技部副部长李萌在致辞中表示，希望中国发明协会今后在四个方面充分发挥自身的作用：一是在打造鼓励创造、勇于创造的良好社会氛围上发挥更大作用，引导和鼓励全社会热爱发明创造、参与发明创造。二是继续促进发明创新人才交流，在促进发明创造成果转化应用上发挥更大作用。三是在推动开放创新上发挥带动作用，加强国际科技成果转化和技术成果交易服务，加大发明创新人才学术交流合作的力度。四是进一步发挥发明对科学发现的更大促进作用，推动基础研究取得更多成果。

国家知识产权局副局长周晖国在致辞中表示，希望中国发明协会加大发明成果转化工作力度，继续发挥全国、国际发明展览会和广泛联系广大发明创新人才的桥梁纽带作用，努力探索发明成果转化新模式、新途径。同时，要积极地参与全球发明创新人才交流活动，为中国企业走出去、全球顶尖人才请进来，建设世界科技强国做出新的更大的贡献。

中国发明协会新任理事长吴朝晖以《以高质量发明创新创造支撑高水平科技自立自强》为主题作大会主旨演讲。大会同期选举产生中国发明协会第八届党委会和第一届监事会，余华荣当选连任党委书记，中国科学院院士房建成当选监事长。

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