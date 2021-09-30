人民网北京9月30日电 （记者孙博洋）29日，市场监管总局以“建立实施北斗基础产品认证制度，助力北斗产业高质量发展”为主题的新闻发布会在京召开。会上中国卫星导航系统管理办公室相关负责人就北斗基础产品认证等相关情况进行介绍。

“在北斗重大专项的建设引领带动下，在各部门的大力支持下，以及攻关队伍的不断努力下，我们已攻克北斗应用所涉及的核心关键技术，建成了比较完整的北斗产业链，主要包括基础产品、终端、应用系统，以及体系服务等。”在介绍北斗基础产品的发展情况时，中国卫星导航系统管理办公室副主任杨军如上表示。

杨军表示，基础产品是产业自主可控的关键环节。目前，北斗基础产品已经实现性能、工艺跨越发展，性价比与国际主流产品相当，具备市场化和规模化应用条件，国产北斗兼容型芯片模块销量超过亿级规模，广泛应用于我国经济社会各行各业，并在全球一半以上国家和地区得到应用。

据杨军介绍，2020年9月，中国卫星导航系统管理办公室在北斗网上发布了《北斗三号民用基础产品推荐名录（1.0版）》，为北斗基础产品的认证工作提供了重要基础。

他表示，下一步，初步考虑，首次认证的基础产品具体包括：一是导航型射频基带一体化芯片；二是围绕北斗高精度特色，研制的射频基带一体化芯片、宽带射频芯片、天线、板卡、模块等；三是围绕北斗短报文特色，研制的北斗三号短报文通信SIM卡。

杨军还介绍到，前期，在北斗重大专项组织实施过程中，通过引入竞争机制，形成了北斗基础产品比测技术要求和测试方法共计22项，为北斗基础产品认证工作中的型式试验技术要求和检测方法奠定了非常好的基础，可以满足北斗基础产品认证工作的急需。

杨军表示，后续将配合市场监管总局，尽快发布《北斗基础产品认证目录》、《北斗基础产品认证规则》等文件，作为认证工作组织实施和认证实施细则出台的依据，满足当前工作急需；同时，还将依托全国北斗卫星导航标准化委员会，抓紧研究制定北斗基础产品认证的配套标准，完善北斗认证工作体系，顶层指导认证工作持续、科学开展。

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