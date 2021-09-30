近年来，中国工商银行（以下简称工商银行）以打造“人民满意银行”为使命责任，解决人民群众“急难愁盼”问题，不断提高金融服务覆盖面和普惠性，为客户提供有情怀、有温度、有品质的金融服务。截至目前，工商银行个人客户数近7亿户，管理个人金融资产超16万亿元，银行卡年消费交易额超18万亿元。

加强基础金融服务。工商银行不断完善涵盖账户、结算、资产、消费等功能的基础金融服务体系，大力推进便民服务措施。例如，针对老弱病残客群的特殊需求，以及出国、意外事件等情况，工商银行推出“特事特办”服务，满足客户紧急情况下金融服务需要；在全国范围推出了“换卡无忧”“借记卡私人定制”等便民及个性化服务，满足客户多元化服务需求。

提升民生服务。在社保服务方面，工商银行积极深化落实“一网一门一次”和“放管服”改革要求，实现全国各省市发卡并提供一站式社保综合服务，目前全行社保卡总量已突破1.67亿张，社保卡专属服务网点超过6000家；在适老服务方面，发布“工银爱相伴”老年服务品牌，推出专属存款、贵金属优惠、精选保险等产品，为1亿多名老年客户提供周到服务；积极落实全面治理拖欠农民工工资相关要求，创新推出“建筑管理云”平台，为近4万户建筑业代发单位、760多万名个人提供代发工资服务，不断提升对实体企业的服务水平。

守住老百姓“钱袋子”。工商银行以保护老百姓的钱袋子为己任，加快新技术应用。例如，该行依托大数据技术推出“工银智能卫士”智能风控产品，目前累计使用量已超过2.3亿人次；针对老年人易遭遇电信诈骗的痛点，推出老年客户大额转账电话提醒服务，目前已累计识别涉诈交易近5万笔，避免客户损失超过80亿元。

(责编：曹淼、李源)