9月28日，中国移动旗下的中移动金融科技有限公司（以下简称中移金科）与网商银行签署合作协议，共同为中国移动的小微企业客户提供5G网络及硬件设备的“先享后付”服务，并计划2年内服务1000万小微企业。

中移金科副总经理张伟聪介绍，在推广5G信息化业务过程中发现，小微企业存在资金资源紧缺，信息化设备投入不足、5G服务普及率偏低等问题。中国移动有意愿加大对他们的资源投入，但是又缺乏高效的金融工具，致使资源投入力度及覆盖面受到限制。

据中移金科方面表示，未来两年内预计撬动中国移动小微企业通讯百亿级资源补贴，和网商银行共同服务1000万中国移动小微企业用户，推进中小商铺、批发商、初创企业等小微企业从5G网络到终端的体系化配置，帮助小微企业补齐信息化短板，提升其综合竞争力，助力小微生产经营。

根据协议，和网商银行合作的“小微购”服务上线后，小微企业法人在中国移动门店，或通过客户经理办理时宽带服务时，只需要选购所需的网络合约套餐，并承诺一定期限内在网，运营商就会把企业需要的硬件设备免费提供给企业使用。

据悉，近年来，以服务小微作为基础和纽带，中移金科和网商银行除了为移动的小微客户提供的“小微购”服务之外，双方还达成了数字供应链金融合作，为中国移动几十万中小微代理商，提供无抵押、纯信用、纯线上的信贷服务。

今年7月，全国工商联联合网商银行等6家银行共同发起 “助微计划”，发挥金融力量“稳就业、振乡村、兴科创”。据网商银行介绍，此次和中移金科合作服务小微企业，也是为落实“助微计划”推出的举措，未来双方将在为小微企业赋能和农村发展两个领域进行进一步的合作探索。

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