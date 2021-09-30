人民网北京9月30日电 （记者王连香）记者从北京市公安局公安交通管理局官网获悉，为确保2021年国庆节期间高速公路通行安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》和《危险化学品安全管理条例》，北京市公安局公安交通管理局、天津市公安交通管理局、河北省公安厅交通管理局决定，自2021年10月1日零时至10月7日24时，实施危险物品运输车辆限行措施。

北京市公安局公安交通管理局官网截图

一是禁止危险物品运输车辆（包括持有《危险化学品道路运输专线通行证》《剧毒化学品道路运输通行证》的危险物品运输车辆）在北京市行政区域内高速公路行驶。

二是禁止危险物品运输车辆（包括持有《机动车载运危险化学品指定时间路线速度报告凭证》《机动车载运危险化学品目录以外的其他危险货物指定时间路线速度报告凭证》《剧毒化学品道路运输通行证》的危险物品运输车辆）在天津市行政区域内高速公路行驶。

三是禁止危险物品运输车辆（包括持有《剧毒化学品道路运输通行证》的危险物品运输车辆）在河北省行政区域内高速公路行驶。

此外，自2021年10月4日至2022年1月2日，星期一至星期五限行机动车车牌尾号分别为：5和0、1和6、2和7、3和8、4和9。国庆假期10月1日至7日不限行，上班首日10月8日周五限行尾号4和9。

北京市公安局公安交通管理局官网截图

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