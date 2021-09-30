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商务部：望美方努力为中美经贸关系健康稳定发展创造条件

2021年09月30日22:59 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月30日电（记者于佳欣）商务部新闻发言人束珏婷30日表示，中美双方经贸团队一直保持正常沟通。希望美方与中方共同努力，为双边经贸关系健康稳定发展创造条件。

　　束珏婷在商务部当日召开的例行新闻发布会上作出上述表示。

　　近期有外媒报道称，美国商务部长计划率团前往中国，以寻求改善与中国的商贸关系。对此，束珏婷表示，已注意到有关报道。她强调，中美经贸关系的本质是互利共赢，双方经贸往来与合作符合两国和两国人民的根本利益，也有利于整个世界。

　　被问及中方下一步是否对中美贸易问题有新考虑时，束珏婷回应说，中方始终认为，加征关税不利于中国，不利于美国，不利于世界经济复苏。在当前全球通胀压力加大的形势下，关税给两国企业和消费者造成很大压力和损失。

　　束珏婷还强调，泛化国家安全、滥用出口管制措施，动用国家力量制裁打压中国企业、机构和个人，是对国际经贸秩序的严重破坏，对全球产业链供应链安全造成严重威胁。希望美方立即纠正错误做法。中方将一如既往，坚决维护中国企业的合法权益。

(责编：岳弘彬、郝江震)

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