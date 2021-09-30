新华社北京9月30日电（记者吴雨）中国人民银行30日发布关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见，针对开户痛点难点问题提出16条改进服务意见。人民银行有关负责人表示，将持续推动建立与我国经济发展相适应的高水平银行账户服务体系，让客户便利化办理银行账户业务成为常态。

近期，一些地方的流动就业群体反映，到商业银行开户需出具各种证明文件，存在个人工资卡开户难等问题。为此，人民银行研究制定了《关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》。

意见提出，充分利用存量个人银行账户发放工资。不得因发放工资等原因强制要求个人在本银行新开立银行账户，不得将开立个人工资账户作为单位开立银行结算账户的前提。

意见还提出，优化个人银行账户开户流程。银行可以在风险可控的前提下，视情况为流动就业群体等个人客户提供简易开户服务，简化辅助身份证明材料要求，并加强后台数据核实。

人民银行有关负责人介绍，2021年以来，各地已陆续探索开展个人简易开户服务，实施效果良好，既便利了个人银行开户，又有效堵截了不法分子利用银行账户转移非法资金的行为。

此外，意见提出，建立个人银行账户服务长效机制，建立个人账户分类分级管理体系，对涉诈涉赌账户采取管控措施，健全账户服务监督机制。

“2021年以来，多家商业银行相继实施银行账户分级分类管理，通过不断提升风险识别能力的‘精细管理’，推动实现对广大正常客户的便利化服务。”人民银行有关负责人表示，银行账户分类分级管理也为客户保护自身资金安全提供了便利，个人可以根据需要设定手机银行或网上银行的交易额度和身份核验方式等，一旦出现个人银行账户信息和密码被他人盗用等情况，可以有效保护资金安全。

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