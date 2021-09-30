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商务部谈CPTPP：中方将在市场准入领域作出超缔约实践的高水平开放承诺

2021年09月30日23:59 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月30日电（记者于佳欣）商务部新闻发言人束珏婷9月30日表示，中方已对《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）规则进行了全面研究评估，将在市场准入领域作出超过中方现有缔约实践的高水平开放承诺。

　　束珏婷在商务部当日召开的例行新闻发布会上作出上述表示。此前，商务部部长王文涛向CPTPP保存方新西兰贸易与出口增长部长提交了书面信函，中国正式提出申请加入CPTPP。

　　束珏婷说，中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将为世界各国提供更广阔的市场和发展机遇。“申请加入CPTPP体现了中方持续深化改革、扩大开放的意愿和决心。”

　　她介绍，为积极推动加入CPTPP，目前中方已对协定规则进行了全面研究评估，梳理了加入CPTPP可能需要采取的改革举措和修改的法律法规，并将在市场准入领域作出超过中方现有缔约实践的高水平开放承诺，向各成员提供具有商业利益的市场准入机会。

　　她表示，下一步，中方将按照CPTPP有关程序，与各成员进行磋商。

　　束珏婷还强调，中国始终支持自由贸易，正在积极构建面向全球的高标准自贸区网络。特别是在新冠肺炎疫情背景下，中方愿与各方一道，通过积极推动区域经济一体化和贸易投资自由化便利化进程，为全球经济复苏增长作出更大贡献。

(责编：袁勃、牛镛)

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