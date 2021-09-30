原标题：ICT深度融合 定义智能汽车未来之路

当今世界,新一代信息技术日新月异,人工智能应用加速落地,以前所未有的方式改变着人类生产生活。

当前,汽车产业正加速由内而外的智能化转型,智能电动汽车成为新一代汽车消费者在购买代步工具时的主流选择。通过加大研发投入、快速跟进用户需求,新能源车企构建起“技术+用户体验”的双驱动引擎,在中国乘用车市场整体下滑的趋势下,于2020年实现了销量的逆势增长,当年总销量达到136.7万辆,同比增长10.9%。随着消费者对汽车机械属性的关注转移到智能化和电动化属性,车企造车的逻辑已发生深刻转变。

电动化+智能化的大潮已经不可阻挡,ICT与汽车产业的融合成为趋势。在2030年,中国自动驾驶新车渗透率将>20%;电动汽车占新车销量比例将>50%;车载算力将整体将超过5000TOPS;车载单链路传输能力将超过100G。以上的各种智能化趋势将助力产业实现真正的智能驾驶、智慧空间、智慧服务和智能生产。

万物智能互联的未来世界将以怎样的方式运行?华为近日发布《智能汽车解决方案2030》报告,华为依托当今ICT技术的发展脉络,为我们描绘出了一幅未来世界智能出行的全新图景。

智能驾驶按照其能力等级可分为自动驾驶、高阶辅助驾驶和低阶辅助驾驶,覆盖的场景包括封闭道路场景、开放道路场景以及全场景。自动驾驶将给出行行业甚至人们生活带来颠覆性变化,自动驾驶将率先在高速、园区等封闭道路场景中实现,并逐步覆盖开放道路中如城区在内的全场景。智能驾驶终极目标是依托自动驾驶等技术,极大的降低交通事故发生率,给用户提供高效、无缝的出行体验。自动驾驶将率先在高速、园区等封闭道路场景中实现,并逐步覆盖开放道路中如城区在内的全场景。

面向未来,汽车作为全新智慧空间,在ICT技术加持下,人工智能、生物识别、车载光、AR/VR等技术使得座舱呈现出虚实结合的新特征。智能汽车将真正从“灵活的移动空间”成为“虚实融合的智能生活空间”。

随着人工智能代替人类大脑成为交通工具的决策主体,司机的双手、双脚、双眼将从驾驶过程中被释放,使得娱乐、社交、消费、工作等场景在出行过程中被彻底打开。

未来,自动驾驶技术将推动传统车体革新,让车内空间和布局更充满想象力,打造迎合不同场景的移动第三空间。

面向未来,汽车作为出行机器人既能识别、分析、理解用户,又能判断用户所处场景,主动预测用户需求、精准匹配服务。互联互通的全新操作系统能够打通更多服务场景,让服务真正实现从“主动”到“智慧”。

AI引擎结合场景模型,对用户行为和系统设备进行实时地分布式处理和计算,以形成智能决策。通过调节设备运行和协同状态,以匹配用户的实时体验需求,最终给用户带来个性化、沉浸式、可成长的全场景智慧体验。

自动驾驶有望率先落地商用车领域,提振智能作业生产力。面向2030年,自动驾驶商用车将逐步实现从封闭区域/专用道路向干线物流公开道路拓展并率先落地,实现智能作业,大幅提升生产力。

中国工程院院士、世界电动车协会创始主席陈清泉表示:“汽车是互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合的典型应用,信息技术重新定义了汽车。”

(责编：赵超、陈键)