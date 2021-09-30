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“云上医共体“送优质医疗资源下乡

2021年09月30日08:01 | 来源：中国网
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原标题：“云上医共体“送优质医疗资源下乡

9月28日，2021年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇闭幕。本届互联网大会全面展示了全球网络前沿技术发展的新趋势和产业各界对互联网发展前景的前瞻思考。

阿里巴巴集团董事局主席、首席执行官张勇在大会发言中表示，在基层、在农村，输血不如造血，送钱送物不如送去数字化能力。如果能够帮助村、镇、县打通诊疗资源，村民就可以少跑一点路。

据相关负责人介绍，在浙江省天台县，家门口能看上病、医生在云端会诊的图景已经逐步实现。

2020年11月，全国首个县域“云上医共体”在天台县上线。“云上医共体”以天台县人民医院为核心，15家乡镇卫生院及社区卫生服务中心为枢纽、62家社区卫生服务站、42家村卫生室为节点的医疗健康服务体系。“云上医共体”运行近一年来，天台县120家医疗机构实现“一家人、一本账、一盘棋”，全面打通、统一调配医共体内所有医疗资源。

以前，患者在县域内不同医疗机构看病，需要携带过往所有的就诊记录，以便医生评估病情。“云上医共体”上线后，患者无论在哪里检查、就诊，信息都会实时汇入居民健康档案，病情一目了然。同时，医共体内所有医院的床位资源打通，患者在各级医院就诊时根据病情可以实现双向转诊。今年前9个月，门诊、住院共有4100余位患者从县级医院下转至基层医疗机构。优质医疗资源下沉了，同时，基层医疗服务质量也提高了。

借助5G应用，“移动诊间”已经成为天台医生下乡问诊的标配。那些因山高水远就医不便的村落，医生带着一台电脑、一套健康随访包走村入户，现场就能开检查单、医保缴费、检查、发药，并为有需要的患者连线天台县人民医院甚至浙江省人民医院的专家远程会诊。“云上医共体”的建设，让医院无处不在，让医生无微不至，把优质的医疗资源送到老百姓家门口。

推动优质医疗资源下沉、提升基层医疗服务质量，一直是政府关注的焦点。

据悉，“天台模式”有望在其他地区推广复制，“云上医共体”将让更多人受益。熙牛医疗CEO墙辉表示：“我们希望通过更广泛的医疗行业数字新基建，来助力当地的医疗健康体系建设，提升居民的健康生活水平。“

(责编：赵超、陈键)

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