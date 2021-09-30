原标题：从中关村走向全球 打造数字化“芯”格局

9月24-28日，由科学技术部、中国科学院、中国科学技术协会、北京市人民政府共同主办的国家级国际科技创新论坛——2021中关村论坛在北京召开。本次论坛紧扣“智慧·健康·碳中和”主题，打造“全球买，全球卖”的技术交易盛会，建设具有全球影响力的科技成果转化和技术交易高地。

如今，数字经济发展呈现“引领”“改革”“创新”新特征，愈益成为引领高质量发展的主要引擎、深化供给侧结构性改革的主要抓手、增强经济发展韧性的主要动力。而数字经济既包括数字化转型，也包括智能化升级。

今年是“十四五”的开局之年，各地纷纷出台数字城市全局规划，抢抓数字化发展新机遇、布局数字化转型先手棋。

本次中关村论坛上，升哲科技与百度依托国家级平台进行重大项目签约，双方将充分发挥各自的核心技术与业务落地优势，基于城市级大规模物联感知网络、“云智一体”AI原生云计算架构、国产核心通信芯片——灵思信鸽芯片、自研云端全功能AI芯片——百度昆仑芯片，实现数字化转型与智能化升级双管齐下，全面引领数字经济新产品、新模式、新业态、新生活方式。

通过与百度智能云的深度合作，升哲科技在湖北宜昌建立起高达50P的算力中心，围绕城市治理、社会关怀、智慧水务、基层医疗、消防安全、环境监测等落地应用，打造出新型数智城市的统一“数据底座”，有效助力当地政府构建起大数据驱动的新机制、新平台、新渠道，全面提升政府在社会治理、环境保护、民生问题等方面的公共服务能力，并赋能区域治理实现智能化升级与区域经济实现高质量发展。

升哲全域数字化服务主要面向能源监测、气象监测、智慧河长、智慧消防、智慧水务、地灾监测、普惠医疗、智慧交运、疫情追踪等垂直场景提供数字化服务，为基层政府搭建数字化新型基础设施，支撑和引领地方智能产业、智慧城市应用与科技生态的健康发展。

当前，升哲智能服务正持续不断为西藏拉萨、四川甘孜等地的文物古建筑提供智慧守护。同时，升哲数字化服务更是拓展到宜昌、深圳、珠海、宁波等全国25个省份的160多个城市，并通过国际交流合作，参与到柬埔寨、南非等“一带一路”共建国家城市的智慧化建设与发展当中。

值得一提的是，升哲科技已经在中关村国家自主创新示范区展示中心落地全方位 24小时智能服务。在本届中关村论坛期间，升哲科技的展台也在展示中心与会议中心全天候开放，参展观众不仅可以全程享受沉浸式智慧参展体验，更在现场感受到智慧终端的良好产品性能，深入了解城乡数字化转型的落地实践成果。

(责编：赵超、陈键)