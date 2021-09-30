从中关村走向全球 打造数字化“芯”格局
9月24-28日，由科学技术部、中国科学院、中国科学技术协会、北京市人民政府共同主办的国家级国际科技创新论坛——2021中关村论坛在北京召开。本次论坛紧扣“智慧·健康·碳中和”主题，打造“全球买，全球卖”的技术交易盛会，建设具有全球影响力的科技成果转化和技术交易高地。
如今，数字经济发展呈现“引领”“改革”“创新”新特征，愈益成为引领高质量发展的主要引擎、深化供给侧结构性改革的主要抓手、增强经济发展韧性的主要动力。而数字经济既包括数字化转型，也包括智能化升级。
今年是“十四五”的开局之年，各地纷纷出台数字城市全局规划，抢抓数字化发展新机遇、布局数字化转型先手棋。
本次中关村论坛上，升哲科技与百度依托国家级平台进行重大项目签约，双方将充分发挥各自的核心技术与业务落地优势，基于城市级大规模物联感知网络、“云智一体”AI原生云计算架构、国产核心通信芯片——灵思信鸽芯片、自研云端全功能AI芯片——百度昆仑芯片，实现数字化转型与智能化升级双管齐下，全面引领数字经济新产品、新模式、新业态、新生活方式。
通过与百度智能云的深度合作，升哲科技在湖北宜昌建立起高达50P的算力中心，围绕城市治理、社会关怀、智慧水务、基层医疗、消防安全、环境监测等落地应用，打造出新型数智城市的统一“数据底座”，有效助力当地政府构建起大数据驱动的新机制、新平台、新渠道，全面提升政府在社会治理、环境保护、民生问题等方面的公共服务能力，并赋能区域治理实现智能化升级与区域经济实现高质量发展。
升哲全域数字化服务主要面向能源监测、气象监测、智慧河长、智慧消防、智慧水务、地灾监测、普惠医疗、智慧交运、疫情追踪等垂直场景提供数字化服务，为基层政府搭建数字化新型基础设施，支撑和引领地方智能产业、智慧城市应用与科技生态的健康发展。
当前，升哲智能服务正持续不断为西藏拉萨、四川甘孜等地的文物古建筑提供智慧守护。同时，升哲数字化服务更是拓展到宜昌、深圳、珠海、宁波等全国25个省份的160多个城市，并通过国际交流合作，参与到柬埔寨、南非等“一带一路”共建国家城市的智慧化建设与发展当中。
值得一提的是，升哲科技已经在中关村国家自主创新示范区展示中心落地全方位 24小时智能服务。在本届中关村论坛期间，升哲科技的展台也在展示中心与会议中心全天候开放，参展观众不仅可以全程享受沉浸式智慧参展体验，更在现场感受到智慧终端的良好产品性能，深入了解城乡数字化转型的落地实践成果。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 财政部将在香港发行40亿美元主权债券
- 人民网北京9月30日电 （记者王震）据财政部网站消息，经国务院批准，财政部将于2021年10月19日在香港特别行政区面向全球金融市场机构投资者发行美元主权债券，规模为40亿美元，期限分别为3年、5年、10年和30年。具体发行安排将于发行前另行公告。…
相关新闻
- 评论
- 关注