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第四届进博会将首办线上国家展

2021年09月17日08:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报上海9月16日电  （记者田泓）据第四届中国国际进口博览会倒计时50天新闻通气会介绍，今年进博会将使用数字化手段，首次举办线上国家展。

　　据介绍，国家展采用三维建模、虚拟引擎等技术，为各参展国搭建精心制作的虚拟展厅。通过图片、视频、3D模型等多种形式，展示参展国发展成就、优势产业、文化旅游、代表性企业等领域特色。虚拟展厅内设置企业直通车，打通了国家展与企业商业展的通道，可以更方便了解参展国企业情况。此外，进博会吉祥物进宝作为讲解员带领大家云观展，并设计上线打卡、积分抽奖等互动功能。为了增强观众的参与感，进博会期间在国家会展中心北厅将设置国家展体验区，现场进馆观众可通过VR等设备浏览线上国家展。

　　第四届进博会国家展参展国范围广泛，参展工作得到各参展国和国际组织的高度重视。在参展各方的大力支持下，国家展筹备工作顺利开展，进博朋友圈不断扩大。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月17日 06 版）

(责编：王震、陈键)

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