第五届进博会商业展招展
2021年08月12日08:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报上海8月11日电 （记者田泓）中国国际进口博览会官方网站今天开通“参展报名”，正式启动第五届进博会企业商业展招展工作。目前，已有20多家企业率先签署第五届进博会参展协议；7家境内外合作伙伴签署长期合作协议。
第五届进博会将于2022年11月5日至10日在国家会展中心（上海）举行。企业商业展将延续食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易六大展区设置，坚持“综合展、专业办”，在相应展区规划乳制品、农产品、智慧出行、创新孵化、能源低碳及环保技术、数字工业、集成电路、美妆及日化用品、体育用品及赛事、绿色智能家电及家居、康复养老、生物医药、公共卫生防疫等专区，并将首次设立人工智能和检测服务专区。
(责编：王震、陈键)
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