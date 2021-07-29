孟歆迪

“羊毛挂毯在集市几乎挂一条卖一条，需要不断补货！”中国伊朗国际手工艺术品中心首席代表博海说。

“馆内最近上架了多款将参展第四届进博会的同款，多次紧急调货，销售远超预期。”土耳其国家馆负责人拉玛赞告诉记者。

在上海南京路上的进博商品集市，集合了40个国家和地区的超过5000款进博同款及国别特色商品，成了市民游客“沉浸式”体验进博商品和国别文化的“网红打卡点”。在节假日等高峰时段，进博集市热门商品“按秒销售”，海外客商一天要补三四次货。

三届进博会以来，上海不断推动交易服务平台建设，贸易升级取得成效。上海累计搭建56个进博“6天+365天”交易服务平台，引入进博会展品近18万种，涉及展商共1390家，累计进口商品1464.7亿元。

在国家会展中心南侧，是绿地全球商品贸易港（简称“绿地贸易港”）打造的中国国际进口博览会常年交易服务平台，已吸引来自76个国家和地区的180家组织和企业入驻，累计带动上下游交易超过500亿元，带动绿地自身贸易增长超过100亿元。单单今年上半年，绿地贸易港就引进爱尔兰、保加利亚、巴基斯坦、柬埔寨、秘鲁、古巴等15个国家馆，预计到第四届进博会开幕前将悉数开业，届时绿地贸易港国家馆数量有望达到70个。同时绿地贸易港与阿根廷、智利、拉脱维亚、哥斯达黎加使领馆合作，举办商贸发布会；组织50余家海外客商近500个品牌在上海、浙江、山东、湖北、内蒙古、四川等省市开展采购对接，上半年累计带动上下游交易超过85亿元。

不仅如此，“贸易港模式”也正加快全国拓展，目前已在天津、哈尔滨、济南、西安、贵阳、成都、昆明、宁波、兰州等国内13个区域核心城市落子布局。

进博会还开辟了一条条“快车道”，把全球最新的科技、产品、理念带到中国。

辉瑞生物制药集团中国区首席运营官吴琨告诉记者：“我们在第二届进博会上与海南省博鳌乐城先行区签约，2020年，我们一款治疗ALK阳性的创新药物劳拉替尼在海南落地，已被很多患者使用。”

外高桥智能制造服务产业园是进博会智能及高端设备板块中唯一常年展示交易平台，平台新增了多项承接进口博览会溢出效应的项目，包括乔治费歇尔GF加工方案在园区打造的亚洲第一个专注于金属增材制造加工方案的技术服务中心。针对进口智能设备零部件的仓储中心项目也于今年二季度启动，将给更多智能制造企业提供专业、高效服务。另外，平台也正与德国机床行业的权威机构进行密切接触，探讨合作模式，打造针对德国高精密制造设备的创新展示应用中心……

第三届进博会结束后，来自强生、雅培、罗氏、丹纳赫、再鼎医药等多家国际医疗器械头部企业的50余件进博会展品直接入驻上海外高桥国际医疗器械展示交易中心i-space保税展厅，其中绝大多数是在第三届进博会中大放异彩的明星产品。

上海自贸区国际文化投资发展有限公司与第四届进博会对接，特设文物艺术品板块，佳士得、苏富比、富艺斯等国际顶级拍卖行悉数参展，来自英国、德国、西班牙、意大利、韩国、新加坡等国家与香港地区的国际画廊和艺术机构将带来一个超千平方米规模、国别丰富、种类多样的艺术品大展。

“海外客商正加速跑入中国市场。”智利皮斯科鸡尾酒卡裴娜的进口商七粒柠檬总经理桂丹妮表示，进博会已成为国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的东方机遇，通过进博会，可以真切感受到中国开放发展的勃勃生机。

(责编：王震、陈键)