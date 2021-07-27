孟歆迪

26日，第四届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）开幕倒计时100天新闻通气会在沪举行。记者在会上了解到，第四届进博会将于11月5日至10日在上海举办。目前，各项筹办工作已取得阶段性成果。

第四届进博会企业展仍将设置六大展区，即食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易展区。目前，签约展览面积已达到36万平方米预期目标，工作重心已转向组展招商。

签约参展的世界500强和行业龙头企业数量超过上届，回头率超过80%，有30多家企业首次参展，不少在行业细分领域占据领先地位的企业也将在进博会上亮相。大批新产品、新技术、新服务将在第四届进博会上实现“全球首发、中国首展”。

中国国际进口博览局副局长孙成海向记者透露：全球十大汽车企业将全部出席，世界十大化妆品品牌及其集团全部报名参展，全球五大粮商将首次在进博会上聚首，世界十大工业电器企业将集体亮相装备展区，全球口腔行业排名前三的企业首次齐聚医疗展区，全球前三大快递企业也将在服贸展区集体亮相。这反映出进博会的号召力、影响力更加强大。

国家展是进博会的重要组成部分。截至目前，已有50多个国家确认参加国家展。值得一提的是，第四届进博会国家展将邀请有意愿的国家利用进博会官网开展线上展览展示，将首次采用虚拟现实、三维建模等技术手段，为参展国搭建标准化数字展厅，分主题展示参展国特色，同时还设置了互动功能。

上海市卫生健康委主任邬惊雷表示，卫健委和相关部门按照城市服务保障领导小组和市疫情防控领导小组的要求，制定了总体疫情防控方案。聚焦“人、物、馆”三个重点，紧盯入城口、居住地、流动中、展馆门、活动点和监测哨6个关键环节。主要采取全程闭环管理、全链条可追溯、全量核酸检测、全部查验准入、全面环境清消5项措施，严密构筑国境、城市、区域和展区4道疫情防控线。

本届虹桥论坛将以“百年变局下的世界经济：后疫情时代全球经济合作”为主题，聚焦构建新发展格局和全球经济治理，高举多边主义旗帜，坚定支持多边合作，发挥“会”与“展”的“左右手”协同促进作用，打造世界级高水平论坛，为推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体贡献“虹桥智慧”。

距离今年进博会召开还有100天左右的时间，接下来将面临展品集中通关的问题。近日，海关总署以公告形式发布了第四届进博会支持措施和通关须知，提出了15条便利措施。上海海关副关长叶建说：“海关今年特别新增了一条支持举措：支持文物展品参展，按规定享受税收政策优惠。”

下一步，进博会组委会将继续做好交易团服务、市场化招商、展前展中供需对接等工作，提升工作成效，同时将紧紧围绕进博会主题定位，着力以会促展，积极组织配套活动，不断提升活动的权威性、国际性和实效性。

(责编：王震、陈键)