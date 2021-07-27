人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技>>第四届中国国际进口博览会>>要闻速递

第四届进博会签约展览面积已达预期目标

2021年07月27日08:00 | 来源：人民网－人民日报
小字号

本报上海7月26日电  （记者田泓、罗珊珊、尚凯元）记者从第四届中国国际进口博览会开幕倒计时100天新闻通气会上获悉：第四届进博会将于今年11月5日至10日在上海举办，由企业展、国家展、虹桥国际经济论坛、专业配套活动等部分组成。目前，各项筹办工作已取得阶段性成果，签约展览面积已达到36万平方米的预期目标。

企业展方面，仍设六大展区，即食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易展区。目前，签约参展的世界500强和行业龙头企业数量超过上届，回头率超80%，有30多家为首次参展。经过初步统计，将有大批新产品、新技术、新服务在第四届进博会上实现“全球首发、中国首展”。

国家展方面，邀请有意愿的国家利用进博会官网开展线上展览展示，将首次采用虚拟现实、三维建模等技术手段，为参展国搭建标准化数字展厅，分主题展示参展国国别特色。截至目前，已有50多个国家确认参加国家展。

本届虹桥论坛以“百年变局下的世界经济：后疫情时代全球经济合作”为主题，举办主论坛和多场分论坛。分论坛将围绕构建新发展格局、建设开放型世界经济、新一轮科技革命等，通过线上线下结合的方式举办。

（相关报道见第三版）

《 人民日报 》（ 2021年07月27日 01 版）

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
个人银行账户要被查了？人民银行：假冒网页散布谣言
　　人民网北京9月30日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，网络流传所谓人民银行网站发布“风险提示”的图片（见下图），称人民银行将对全国地区各大银行展开个人储蓄用户排查业务。对此，人民银行严正声明，此为假冒网页散布谣言，性质恶劣。…
国家能源集团：党建引领发展 打造原创技术“策源地”
　　编者按：坚持党的领导、加强党的建设，既是我国国有企业的光荣传统，也是国有企业的“根”和“魂”。2016年10月在北京召开的全国国有企业党的建设工作会议指出，通过加强和完善党对国有企业的领导、加强和改进国有企业党的建设，使国有企业成为党和国家最可信赖的依靠力量。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部