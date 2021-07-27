王春

就在上海市迎战台风“烟花”之际，将于今年11月5日—10日在上海举办的第四届中国国际进口博览会（以下简称进博会）进入百日冲刺阶段。记者从7月26日举行的进博会开幕倒计时100天新闻通气会上获悉，全球5大粮商、世界10大工业电器企业、全球口腔行业排名前3的企业、全球前3大快递企业将聚首进博会；全球首款纯电动超级皮卡、全球首个拥有海上主题乐园及海上最长过山车和最大海上影院的新一代邮轮也将亮相……大批新产品、新技术、新服务将在第四届进博会上实现“全球首发、中国首展”。

进博会已成功举办了3届，成为促进国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的重要平台，成为全球共享的国际公共产品。

中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，签约参展第四届进博会的世界500强和行业龙头企业数量超过上届，回头率超过80%，同时有30多家为首次参展；不少在行业细分领域占据领先地位的隐形冠军也将在进博会上亮相。日本、丹麦、波兰、新西兰等国组展机构纷纷扩大参展面积，组织更多代表该国特色和制造水平的中小企业参展。

记者了解到，第四届进博会由企业展、国家展、虹桥国际经济论坛、专业配套活动等部分组成，其中企业展仍将设置6大展区，即食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易展区。目前，签约展览面积已达到36万平方米预期目标。

国家展是进博会的重要组成部分，根据安排，第四届进博会国家展将邀请有意愿的国家利用进博会官网开展线上展览展示，多形式灵活展示国家综合形象，推介贸易投资产业等领域有关情况，并将首次采用虚拟现实、三维建模等技术手段，为参展国搭建标准化数字展厅，分主题展示参展国国别特色，同时设置互动功能，提升线上展示效果。截至目前，已有50多个国家确认参加国家展。

上海市政府副秘书长、进博会城市服务保障领导小组办公室主任顾洪辉表示，将从服务国家战略中深化进博会筹备工作。全面推进浦东新区高水平改革开放，打造社会主义现代化建设引领区，包括深入推进高水平制度型开放，支持浦东在进博会期间试行更大力度的人员出入境等配套政策，并推动常态化、制度化；全力落实长三角一体化高质量发展战略，加快推进虹桥国际开放枢纽建设，充分发挥进博会和虹桥国际经济论坛平台作用，打造联动长三角、服务全国、辐射亚太的进出口商品集散地。

第四届进博会期间，上海还将积极承办“中国浦东高水平改革开放和建设开放型世界经济”“虹桥国际开放枢纽建设与区域协同发展”两个分论坛。

(责编：王震、陈键)