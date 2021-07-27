黄建忠

中国国际进口博览会已经成功举办三届，成为国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的四大平台，成为全球共享的国际公共产品。在新冠肺炎疫情全球蔓延、世界经济复苏仍不均衡的大背景下，继续办好进博会，放大进博会溢出带动效应，对中国、对世界都具有重要意义。

推动跨国公司在中国发展。上海是外商投资的热土，对跨国公司具有较强的吸引力。截至2020年底，上海已累计引进跨国公司地区总部771家，外资研发中心481家。举办进博会，一方面，有助于吸引更多跨国公司总部聚集于上海及周边，推动跨国公司升级总部功能；另一方面，世界500强及行业龙头企业对中国市场有着很大的兴趣和期待，普遍希望深入了解中国政策走向、市场热点和重点。进博会提供了一个很好的平台，对跨国公司在中国市场发展以及对世界市场的开拓都非常有帮助。

促进长三角更高水平协同开放。当前，长三角区域现代流通体系和一体化大市场建设不断推进并取得积极成效，商品和要素流通制度环境显著改善，但在畅通区域市场网络、推动跨地域跨行业市场互联互通等方面仍有不少堵点亟待打通。进博会是加强长三角一体化建设的重要力量之一。在进博会的推动下，上海的开放水平将进一步提升，在此过程中，整个长三角区域的合作有望进一步加强，在协同开放中推动上海与长三角其他城市形成互为支撑的高效联动体系。

加快全球数字贸易港建设。从平台经济的角度来看，进博会将加快数字贸易交易促进平台的建设，为各类企业提供展示相关产品和服务的渠道，实现多主体信息共享和资源优化整合。从数字经济前沿发展的角度来看，进博会逐步发展成为数字贸易服务最综合、要素流通最便利、功能平台最完善的数字贸易集聚平台。在此基础上，加快培育数据要素市场，率先探索数据确权、数据交易定价等领域，推动虹桥商务区全球数字贸易港建设，努力把上海打造成为全国乃至全球数字贸易发展高地。

助推世界经济复苏。进博会不是中国的“独角戏”，而是全球的“大合唱”。中国秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为国际社会注入更多正能量。在全球遭受疫情严重冲击的背景下，第三届进博会累计意向成交额仍达到了726.2亿美元，较第二届增长2.1%，进一步彰显了进博会的潜力、中国市场的韧性。今年以来，全球企业参展报名踊跃，目前签约参展的世界500强和行业龙头企业数量已超过上届，不少企业计划进一步扩大展览面积，期望在第四届进博会上有更多收获。中国仍是全球最具潜力的大市场，人均GDP已连续两年超过1万美元，预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元，这对世界经济、各国企业而言是巨大的机遇。

（作者为上海对外经贸大学国际经贸学院院长）

(责编：王震、陈键)