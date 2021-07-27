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第四届进博会倒计时100天

签约展览面积达36万平方米

2021年07月27日05:45 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京7月26日电　（记者邱海峰）记者26日从第四届中国国际进口博览会开幕倒计时100天新闻通气会上获悉，第四届进博会签约展览面积已达到36万平方米的预期目标，签约参展的世界500强和行业龙头企业数量超过上届，回头率超80%，有30多家为首次参展，不少在行业细分领域占据领先地位的隐形冠军也将在进博会上亮相。

　　中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，第四届进博会展品品质更佳，经过初步排摸，将有大批新产品、新技术、新服务在第四届进博会上实现“全球首发、中国首展”。展览展示题材更新，设立能源低碳及环保技术、生物医药、智慧出行、绿色智能家电及家居等专区，在装备、医疗、汽车展区试点设立创新孵化专区，为境外优质创新资源对接国内市场需求搭建平台。

　　第四届进博会由企业展、国家展、虹桥国际经济论坛、专业配套活动等部分组成，将于今年11月5日至10日在上海举办。目前，各项筹办工作已取得阶段性成果，工作重心已转向组展招商。

　　（详细报道见第七版） 

(责编：王震、陈键)

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