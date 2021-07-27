本报记者 尚凯元 罗珊珊 田 泓

再过100天，第四届中国国际进口博览会将在上海开幕。截至目前，签约参展的世界500强和行业龙头企业数量已超过上届，签约展览面积已达到36万平方米，已有50多个国家确认参加国家展。进博会的号召力和影响力为何如此之大？在7月26日举办的第四届进博会食品及农产品展区、医疗器械及医药保健展区展前供需对接会上，不少外资企业代表给出了他们的回答。

法国乐斯福集团是酵母和发酵领域的重要企业，进入中国市场已有40年，今年将连续第四次参加进博会。去年，乐斯福集团和中国休闲零食品牌良品铺子在进博会上成功签约，该集团希望今年能和更多中国企业达成合作。“进博会不仅展示各国商品，其专业的招商机制也能汇聚上下游的代表性企业，帮助我们寻找建立合作关系的机会。这是一个绝佳的合作平台。”乐斯福集团大中华区总裁浦建菲对记者表示。

让企业见到想见的人，谈成想谈的合作，进一步提升展商的获得感，这是进博会的重要作用。去年首次参展的美国爱德华生命科学公司将一款经导管主动脉瓣膜系统放在进博会上完成中国首秀，吸引了国内医疗行业的广泛关注，在中国上市不到一年的时间已累计开展手术200余台，覆盖20余个省区市。今年，该公司决定将展台面积从200平方米增加到300平方米。

得益于进博会广泛而深入的影响，众多前沿技术受到了公众和专业人士的关注，加速了创新成果在中国的落地。总部位于爱尔兰的医疗科技企业美敦力在首届进博会上展出一款无导线心脏起搏器，已在国内成功开展近2000例植入。参加第三届进博会时的另一款脊柱外科智能导航机器人，则已于2021年4月获得中国相关监管机构批准，有望很快上市。“期待通过第四届进博会，可以展示更多全球先进的创新医疗科技，让广大民众近距离感受医疗科技的魅力，并进一步推动创新疗法在中国的落地。”该企业公关事务部工作人员表示。

在目前签约参展的世界500强和行业龙头企业中，回头率超80%，有30多家为首次参展。吸引这些企业的不仅有前几届进博会服务保障精细、溢出效应显著的好口碑，还有未来中国推动高质量发展、创造高品质生活目标下的大市场。全球口腔头部企业卡瓦集团今年首度参展进博会，将首发多款推动口腔数字化诊疗的新品。“在‘十四五’开局之年，在推进健康中国建设的重要机遇期，卡瓦集团希望能够通过进博会这一重要窗口，展示创新成就，并携手中国优秀企业，在中国加快构建新发展格局的进程中作出贡献。”卡瓦集团全球高级副总裁及大中华区总裁邢军表示。

《 人民日报 》（ 2021年07月27日 03 版）

(责编：王震、陈键)