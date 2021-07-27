本报上海7月26日电 （记者田泓、罗珊珊、尚凯元）记者从第四届中国国际进口博览会开幕倒计时100天新闻通气会上获悉：第四届进博会将于今年11月5日至10日在上海举办，由企业展、国家展、虹桥国际经济论坛、专业配套活动等部分组成。目前，各项筹办工作已取得阶段性成果，签约展览面积已达到36万平方米的预期目标。

企业展方面，仍设六大展区，即食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易展区。目前，签约参展的世界500强和行业龙头企业数量超过上届，回头率超80%，有30多家为首次参展。经过初步统计，将有大批新产品、新技术、新服务在第四届进博会上实现“全球首发、中国首展”。

国家展方面，邀请有意愿的国家利用进博会官网开展线上展览展示，将首次采用虚拟现实、三维建模等技术手段，为参展国搭建标准化数字展厅，分主题展示参展国国别特色。截至目前，已有50多个国家确认参加国家展。

本届虹桥论坛以“百年变局下的世界经济：后疫情时代全球经济合作”为主题，举办主论坛和多场分论坛。分论坛将围绕构建新发展格局、建设开放型世界经济、新一轮科技革命等，通过线上线下结合的方式举办。

（相关报道见第三版）

《 人民日报 》（ 2021年07月27日 01 版）

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