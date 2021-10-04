北京局昨加车109趟 六大站严格疫情防控
2021年10月04日08:22 | 来源：北京青年报
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原标题：北京局昨加车109趟 六大站严格疫情防控
昨天，国庆假期进入第三天。中国铁路北京局集团有限公司共计发送旅客89.3万人次，增开北京至清河城、秦皇岛、邯郸、承德、大连、沈阳等方向旅客列车109趟。
节日期间，北京六大火车站在候车室、售票厅、进出站口安排人员做好疫情防控宣传，提醒旅客在站内全程规范佩戴口罩，引导旅客有序乘车、分散候乘等；北京站、北京西站、北京南站设置自助口罩机为旅客免费提供一次性口罩，满足旅客应急需求。常态化做好候车室内的通风换气，按标准对进出站口、卫生间、电梯、候车室等处进行消毒，全力营造安全健康的出行环境。
昨天，全国铁路预计发送旅客1050万人次，加开旅客列车640列，铁路部门统筹疫情防控和运输组织，积极推行各种便民利民服务措施，加强景区、公共交通接驳服务，全力保障旅客安全健康顺利出行。
呼和浩特局集团公司呼和浩特站优化进站门厅设备布局，旅客进站仅需排队一次，单人单次安检进站和实名制验证时间压缩到1分钟以内。济南局集团公司在青岛、济南始发的高铁动车组餐车上为旅客配备一次性应急口罩、手套、纸巾和消毒液等。成都局集团公司加开成绵乐客专、成灌铁路、成雅铁路动车组列车60列。青藏集团公司长假期间每日增开拉萨至日喀则间Z9803/9804次、西宁至敦煌间D4011/4014次、西宁至茶卡间K6831/6832次、西宁至门源间D9917/9918次旅客列车，满足旅客短途出行需求。
摄影/孙丽萍
(责编：孙红丽、初梓瑞)
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