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辽宁秋粮开始进入适宜收获期

2021年10月04日16:24 | 来源：新华网
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原标题：辽宁秋粮开始进入适宜收获期

　　新华社沈阳10月4日电（记者邹明仲）金秋十月，产粮大省辽宁开始进入秋粮适宜收获期。记者从辽宁省农业农村厅了解到，辽宁有望迎来粮食丰收，全年粮食产量将突破500亿斤，进一步巩固粮食主产省的地位。

　　“今年是近些年来风调雨顺的一年，在玉米灌浆、拔节关键期，雨水足，长势特别好。现在已经可以开始收获了,是个大丰收年。”全国产粮大县昌图县种粮大户董云峰告诉记者。

　　在铁岭县蔡牛镇张庄农机专业合作社经营的农田里，玉米秆粗壮高挺，金黄的玉米颗粒饱满。合作社理事长赵玉国说：“我们今年种了3万多亩地，大部分是玉米。玉米亩产1600斤左右，是个难得的丰收年。”

　　据辽宁省农业农村厅介绍，辽宁今年实现了增产高产，粮食质量也比较好。据综合研判分析，目前全省粮食大丰收已成定局，有望历史性地突破500亿斤大关，预计单产水平达到950斤/亩左右，比历史最高水平高出20斤以上，位居全国前列。

　　据介绍，今年秋粮种植期，雨水充足，天气条件对粮食生长十分有利。4月1日至9月21日，全省平均降水量为674.1毫米，比常年同期偏多21.9%。“十年九旱”的阜新、朝阳等辽西地区，抓住降雨充沛的有利时机，加大投入力度，强化田间管理，成为粮食增产的主力军；沈阳、铁岭等粮食主产区，稳定播种面积，强化技术推广，实现高产稳产；其他地区的粮食产量也呈现稳中有增的良好态势。

(责编：孙红丽、吕骞)

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