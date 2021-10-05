原标题：解读PMI指数释放出的经济变化信号

日前出炉的9月份中国制造业采购经理指数（PMI）降至49.6%，略低于50%的“荣枯线”，但高技术制造业PMI高于上月0.3个百分点，达到54.0%。这一先行指标升降之间，既折射出当前中国经济面临的较为复杂的变化态势，也同时释放出中国经济运行中蕴藏的韧性和潜力。

尽管遭受罕见疫情冲击，中国制造业PMI已连续18个月保持在50%的临界点之上的扩张区间，彰显中国经济持续稳健复苏态势。

“受需求不足和成本上升的双重挤压，9月份企业生产经营活动预期指数有所下降，生产指数、采购量指数等生产经营活动指标继续回落。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群说。

不过，9月份制造业PMI虽有所回落，但仍徘徊在“荣枯线”附近。而从景气面看，在调查的21个行业中，有12个高于临界点，比上月增加2个，制造业多数行业较上月有所扩张——

装备制造业PMI为51.8%，较上月上升0.5个百分点，生产指数和新订单指数均保持在52%以上；

高技术制造业PMI为54.0%，较上月上升0.3个百分点，生产指数和新订单指数分别上升至56%和54%以上。

“新动能市场供需增速平稳较快，活力不断增强，有利于推进经济高质量发展，优化能耗结构。”中国物流信息中心专家文韬说。

此外，企业心态仍较为积极。9月份，装备制造业、高技术制造业的生产经营活动预期指数均保持在60%以上，消费品制造业生产经营活动预期指数高于56%，三大行业的采购量指数均较上月上升超过0.5个百分点，表明企业对后市预期保持乐观。

值得关注的是，与制造业PMI回落相比，9月份非制造业商务活动指数则重回扩张区间，达到53.2%，高于上月5.7个百分点，升至临界点以上，尤其铁路运输、航空运输、住宿、餐饮、生态保护及环境治理等服务业恢复明显。

专家表示，综合PMI各项指标数据，高技术制造业PMI持续走高，非制造业景气水平快速回升，彰显我国在稳健复苏态势下经济基础更牢、发展势能更强、后劲潜力更足。

不被数据短期变化所惑，以全面、客观、长远眼光洞察发展大势，这是透过PMI数据看清中国经济走势的方法论。

近段时间，受疫情汛情和基数等多重因素影响，投资、消费等部分经济指标增速均有所回落，但从前8个月数据整体看，支撑中国经济增长的“基本面”依然稳固——

“三驾马车”运行稳健。全国固定资产投资（不含农户）同比增长8.9%，两年平均增长4.0%；社会消费品零售总额同比增长18.1%，两年平均增长3.9%；货物进出口总额同比增长23.7%；

生产形势稳中向好。全国规模以上工业企业实现营业收入同比增长23.9%，利润同比增长49.5%，两年平均增长19.5%。全国秋粮形势仍然向好，有望实现丰收；

就业物价总体稳定。全国居民消费价格同比上涨0.6%，全国城镇调查失业率平均为5.2%，均低于全年宏观调控预期目标。

此外，前8个月，高技术制造业增加值两年平均增长13.1%，高技术制造业投资两年平均增长17%；实物商品网上零售额同比增长15.9%……中国经济“进”的势头依然不减。

近期亚洲开发银行、经济合作与发展组织等国际机构在其最新报告中均维持今年中国经济8%以上的增速预测值，对中国经济发展前景依然看好。

展望后势，虽然四季度中国经济发展仍面临诸多挑战，但一系列跨周期调节宏观政策正在加力显效，加大财政支出力度、加快地方政府专项债券发行使用进度，综合运用多种货币政策工具助力中小企业和困难行业恢复发展……跨周期调节进一步发力，不断夯实中国经济稳健复苏基础。

国庆假期首日，超6300万人次出行，多地路网迎来出行高峰；北京八达岭长城、杭州西湖等地人头攒动，多地知名景区再现“人从众”景象；天津、宁波等多地消费市场喜迎假日消费“开门红”……今年国庆假期，“流动中国”继续在复苏中绽放活力。

以高质量发展为主题，加快构建新发展格局，中国经济将不断释放更可持续的增长势能和潜力，继续成为支撑全球经济复苏的引擎。（新华社记者魏玉坤、董雪）

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)