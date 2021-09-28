本报记者 叶晓楠

9月25日，由全国工商联、湖南省人民政府共同主办的2021中国民营企业500强峰会在长沙举行。峰会发布了“2021中国民营企业500强”“2021中国制造业民营企业500强”“2021中国服务业民营企业100强”榜单。华为投资控股有限公司、京东集团、恒力集团有限公司位列“2021中国民营企业500强”榜单前三位。

《2021中国民营企业500强调研分析报告》（以下简称《分析报告》）显示，2020年，民营企业500强在做好疫情防控、加快复工复产的同时，持续加强创新，突破关键核心技术，提升质量、打造品牌，强化公司治理，主动防范和化解各类风险挑战，不断增强企业核心竞争力，主要指标又有新的提高。民营企业500强入围门槛达235.01亿元，比上年增加32.97亿元。资产总额超过千亿规模的企业有98家，比上年增加18家。

整体利润水平增长显著

《分析报告》显示，2020年，民营企业500强整体利润水平增长显著；销售净利润、资产净利率、净资产收益率、人均营业收入、人均净利润水平较上年均有所提高。

《分析报告》显示，2020年，民营企业500强税后净利润达19697.38亿元，对比上年13930.65亿元，增幅高达41.4%，而上年同期增幅为8.1%。

值得关注的是，百亿俱乐部再次扩容，税后净利润超百亿元的民企有33家，较上年增加11家。

从盈利情况看，2020年民营企业500强销售净利率为5.61%，5年来首次突破5%。资产净利率为4.49%，净资产收益率为15.16%，均同样创历史新高，反映出民营企业500强在过去一年里降本增效，转型升级，持续较高质量增长。

从社会贡献情况来看，民营企业500强纳税总额达1.36万亿元，占全国税收总额的8.84%。民营企业500强员工总数1109.11万人，增长6.26%，占全国就业人员的1.48%。其中，京东集团员工人数最多，达36.91万人。

创新能力持续增强

2020年，民营企业500强继续加强产学研合作，强化科技成果转化，充分运用各项支持政策，采取多种方式提升企业创新能力，推动企业转型升级、实现高质量发展。

2020年，民营企业500强国内申请专利158253项，其中发明专利79050项；国内专利授权量80102项，其中发明专利授权量29508项。

2020年，有效专利数量排名前三的500强企业分别为华为投资控股有限公司、珠海格力电器股份有限公司、TCL（集团）。其中，华为有效专利数量为100000项。

《分析报告》显示，民营企业500强持续推进科技成果转化，支持政策效应逐步显现。在支持企业创新政策效应方面，民营企业500强认为“减免税收政策”的作用最为显著，其次是“产业政策”“科技人才奖励政策”。

海外营业收入增幅较大

2020年，受疫情影响，外贸面临环境不确定性增多，挑战和压力显著增大，但民营企业500强出口贸易及对外投资仍实现了稳中有进、稳中提质。

《分析报告》显示，2020年，民营企业500强中的出口企业数量为205家，虽然较上年减少8家，但出口总额合计1323.22亿美元，较上年增加110.81亿美元，增幅为9.14%，占我国出口总额的5.11%，较上年增加0.26个百分点。民营企业500强出口总额对我国出口总额的贡献加大。

从对外投资看，受新冠肺炎疫情和国际环境影响，2020年，民营企业500强稳妥审慎开展全球化布局。《分析报告》显示，2020年，共有229家民营企业500强企业开展海外投资，较上年减少14家。但海外营业收入实现显著增长。2020年，民营企业500强实现海外收入（不含出口）8305.49亿美元，较上年增加1569.51亿美元，增幅为23.30%。

(责编：袁勃、牛镛)