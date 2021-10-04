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“爱优腾”取消“超前点播” 网友：这个冤枉钱不用再花了

2021年10月04日21:01 | 来源：人民网
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人民网北京10月4日电 （记者李彤）饱受消费者诟病的视频平台“超前点播”问题正在被改变。今日，爱奇艺、优酷、腾讯视频相继宣布“取消剧集超前点播服务”，记者在三家平台上查阅，已经没有“超前点播”，只有VIP会员剧集了。此前，人民网财经报道了《自动续费、“超前点播” 专家：视频平台的这些规定不合理》，有业界人士表示，“超前点播”模式并不可取，这有悖于法规和商业道德。

自视频平台推出“超前点播”模式以来，一直受到社会各界的关注。特别是2020年，北京互联网法院就“电视剧《庆余年》超前点播”案作出宣判，认定购买爱奇艺会员后更新的“付费超前点播”构成违约，并宣判爱奇艺公司的《爱奇艺VIP会员服务协议》部分无效。

此前，人民网财经调研发现，不仅是爱奇艺，当下较为知名的视频平台，在线观看热门剧集时，即使开通了VIP会员也时常需要二次付费购买“超前点播”，否则无法正常观看已更新的剧情全集。

中国消费者协会网站截图。

有业界人士对人民网财经表示，“超前点播”模式属于二次售卖，是视频平台的“陋习”。商业模式创新也需要坚持底线思维，遵守法律和商业道德底线，这是视频平台在推出新模式时应该注意的问题。

在今年9月，针对视频平台VIP会员服务和“超前点播”机制，中国消费者协会发声表示，“少一些套路，多一些真诚，视频平台VIP服务应依法合规、质价相符。”中国消费者协会表示，视频平台贴合用户需求，提供VIP会员服务，应当尊重广大消费者，恪守诚信原则，遵守法律规定，杜绝唯利是图，违法欺客，霸王条款。

针对视频平台的新举措，北京中闻律师事务所律师、中国消费者协会律师团成员李斌接受人民网财经采访时表示，社会各界的关注或许让视频平台意识到商业模式本身存在法律风险，较难长期持续下去。“视频平台感觉有压力，为了避免被执法，主动进行更正，这是件好事。”李斌提醒说，还要保障已经付费“超前点播”的消费者合法权益，平台要完成履约，进行过渡性的举措安排。

有网友表示，“这个冤枉钱不用再花了。”“希望是进行根治，而不是文字游戏，别再有‘新瓶装老酒’了，要尊重消费者的感受和体验。”

爱奇艺微博截图。

优酷微博截图。

腾讯视频微博截图。

(责编：吕骞、章斐然)

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