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国庆假期第三天全国主干公路交通仍高位运行

2021年10月05日08:34 | 来源：新华网
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原标题：国庆假期第三天全国主干公路交通仍高位运行

　　记者3日从公安部交管局获悉，国庆假期第三天，截至16时，全国道路交通安全形势总体平稳，除部分城市、景区周边道路及高速公路因车流量大、发生追尾和剐蹭事故等因素造成交通缓行外，主要高速公路和国省道秩序较好。

　　3日，全国主干公路交通流量环比小幅下降，但仍处于高位运行态势，部分地区城市周边道路和通往景区道路交通出行仍较集中，环京、长三角、珠三角等地区重点路段通行压力大，出现排队缓行现象。此外，当日全国部分地区有降雨，对假期交通出行带来一定影响。各地公安交管部门紧盯重点地区、路段和时段，科学组织勤务，强化秩序管控，全力以赴保障道路交通安全顺畅。

　　4日，预计环京、长三角等重点地区道路和通往景区道路的交通流量仍将保持高位，同时返程交通流量开始增加，道路交通压力仍然较大。

　　公安部交管局提示，假期出行要密切关注交通路况和天气预报信息，合理规划出行时间和交通方式。雨天行车要注意降低车速、控制跟车距离，减少随意变道。驾车要遵规守法，自觉系好安全带，杜绝酒后驾车、疲劳驾驶、超速行驶。遇交通拥堵时，要听从指挥、有序通行，切勿占用应急车道行驶。乘坐客车出行要到正规客运场站，切勿乘坐“黑车”。（记者任沁沁）

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)

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