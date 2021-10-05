原标题：家电消费升级热潮涌动 套系化产品受到消费者青睐

国庆假期，经济日报记者探访市场发现，家电消费升级热潮涌动，套系化产品受到消费者青睐，家电新品类持续旺销。

“大房子就得配大冰箱、大彩电，产品要高品质、上档次，还得是智能的。”北京市朝阳区金盏乡居民史大爷租房4年多之后，入住150平方米的四居室回迁房满心欢喜。

国庆节当天，史大爷到苏宁易购慈云寺店购置了14件家电，包括85英寸电视、551升法式多门冰箱、智能空调、免清洗热水器、洗烘一体机等，市场价为8.5万元，实际结账只花了7.2万元，他感到很是划算。

据悉，价格优惠来自三个方面：一是北京市节能补贴，史大爷购买的冰箱、空调、彩电、烟灶等产品均为一级能效产品，享受产品价13%的节能补贴，节省了5910元；二是厂商家电“以旧换新”优惠，苏宁易购将空调、冰箱、洗衣机等旧家电回收，用户享受“折旧+换新”优惠1100元；此外，享受成套购买满减等门店优惠，又节省约6000元。

“今年国庆假期门店人气旺、成交率高，销售情况明显好于预期。” 苏宁易购慈云寺店店长薛龙说，消费者倾向于家电套购，仅他办理的就有15单，均价为6万元。

“国庆家电市场形势喜人，线上线下销售都很给力。”长虹美菱中国区市场营销部部长刘向阳告诉记者，截至10月3日，长虹开展的“新国货盛典”活动双线并进，线下销售同比增长16%，线上销售同比增长12%。

成套家电产品越来越受消费者欢迎。“相对于大家电单件购买，家电套系化对应的是智能家居场景，这对消费者更具吸引力。”奥维云网研究创新部总经理赵梅梅说，在大家电市场规模增长触顶的压力下，以智能化为链接的套系家电正成为家电企业新的突破口。根据预测，2021年家电套系化产品市场规模有望突破千亿元级。

在人们更加注重生活品质的背景下，干衣机、洗地机等新品类销售增势良好。“自从用上干衣机，衣物处理后变得蓬松柔软，让人感觉很舒服，生活幸福感也提高了。”北京市民郑女士表示，今年北方雨水多，干衣机更显实用便捷。（本报记者 周 雷）

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