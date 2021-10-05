原标题：“回归经济”激活乡村活力

“我们坚持使用自然农法，不喷洒农药、不施肥料、不使用除草剂，把茶园交给大自然管理。”谈起茶园和茶叶，福建省南平市荒野味道农业发展有限公司负责人周式美就打开了话匣子。

2016年，她和丈夫许榅柏从上海回到老家南平市政和县，先是办起农场种植覆盆子和猕猴桃，后来又承包茶山种茶。夫妻俩既是农场主、推销员，又是生产工和搬运工，一边学习自然农业种植技术，一边引进适应性强的新品种果蔬尝试种植。

“虽然在大城市生活有诸多便利，但我们还是希望能回到家乡发展，让更多人重新认识农村农业，带动更多年轻人回到农村，一起建设美丽乡村。”周式美说。

作为偏远山城，政和县经济基础较为薄弱，发展一度处于“省尾”。近年来，为吸引乡贤回乡发展，政和成立“回归经济”领导小组，设立“回归办”，推动更多在外乡贤、企业家回乡投资创业。政和县经济开发区管委会相关负责人表示：“当前，政和持续深化‘放管服’改革，推行并审联批制度，开设回归企业绿色通道，为企业提供‘一站式’‘保姆式’服务，让企业进得来、待得住、办得好。”

政和县卡诗顿表业有限公司董事长张斌是政和县东平镇新口村人，原本在上海做电商。2015年，他在时任政和县委书记廖俊波的鼓励下，将电商团队从上海搬回政和，入驻政和县电商产业孵化园，并创办了公司。在他的引领带动下，越来越多的年轻人回村开始电商之旅。全村230户人家，从事电商的年轻人达到70%以上，年销售额达1亿元，新口村也成为了远近闻名的“淘宝村”。

在政和，像张斌、周式美夫妻一样的返乡青年还有很多。2010年以来，政和县相继在上海、北京、天津等城市设立政和商会，吸纳会员(企业)2000余家。这些在外经商的乡贤拥有较雄厚的资金和回乡创业回报家乡的意愿，政和县通过与各地商会互动，积极搭建平台，策划项目，鼓励和吸引在外乡亲回归创业。（本报记者 薛志伟）

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