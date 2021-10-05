原标题：创新发展模式 河源东源县实施电商富农兴村

依托省级电子商务进农村综合示范项目，近年来，广东省河源市东源县不断优化电商发展环境，完善功能支撑，全县农村电子商务呈现出规模化、集聚化、品牌化发展趋势。2020 年，全县农村电商网络零售额达2.3亿元，农产品网络零售额达455.8万元，网商主体2163家。

立足资源优势 优化服务环境

东源县位于广东省东北部，东江中上游，气候温和，森林覆盖率达74.37% ，是全国首批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地和“中国好水”水源地之一，拥有2个国家级湿地公园、2个国家级森林公园、2个省级自然生态保护区，境内万绿湖是岭南地区最大的人工湖，水质常年稳定在国家地表水Ⅰ类标准。得天独厚的自然生态环境滋养着大批本地优质农产品的生长，上莞仙湖茶、康禾茶、蓝口礤头茶、霸王花米排粉、“望郎回”板栗、绿纯客家娘酒、黄田米酒、灵芝、五指毛桃、蜂蜜等农特优产品享誉省内外。

为更好拓宽农产品销售渠道，提升电商公共服务水平，东源县建成县电子商务公共服务中心，涵盖电商公共服务、网商主体孵化、人才培育等功能。2020年，共开展产销对接、电商培训等106场次，参与人员达4159人次，全县公共服务中心企业线上销售农产品逾150万元。同时，东源以高校毕业生、返乡创业人员为重点，加强网上开店技巧、运营提升、电商直播带货等技能提升，为电子商务发展提供人才支撑。

依托电商平台 打造东源农产品直播基地

近年来，东源积极与大型电商平台合作，构建了“政府+平台+企业”联动协作机制，联合微信、抖音等新媒体平台和鲜农哥、农品穗、拼多多等电商平台开展东源产品电商直播活动，共同促进农产品线上销售。同时，东源县依托特色农副产品资源在各大平台开设特产馆、旗舰店，促进东源特色产品销售。为了挖掘电商直播在营销方面的巨大潜力，东源县还打造了东源农产品直播基地，积极拓宽农产品销售渠道。特别是疫情期间，针对上莞镇果农面临桔子滞销的紧迫局面，东源县政府与德翔等相关电商企业合作，引进鲜农哥和农品穗直播助农团，通过现场直播、线上销售等方式开展助农销售，首日销量就达20000余斤。2020年，东源县结合茶叶、板栗、蓝莓、桔子上市之机开展直播活动10余场，通过直播等新模式销售农产品逾50万元。

释放助农效应 带动群众脱贫致富奔小康

家住骆湖镇江坑村的刘某曾是一名癌症患者，在知道县里创建电商示范县的情况后，毅然从广州返回村里，专做农产品销售。黄村镇三洞村刘某是一名残疾青年，2020年在县委县政府支持下接触农产品电商，在网上卖起腐竹、山楂等农产品，线上线下销售额足以养活一个家庭。

在东源，刘某等只是通过农村电商实现脱贫的广大群众中的一员。东源县利用互联网平台，帮助贫困村、贫困户快速建立农产品销售渠道，有效促进农产品销售和农户脱贫奔康。通过农村电商带动全县产业发展、产品销售，东源县农民人均可支配收入从2016年的12290元增加到2020年的18018.6元，有劳动能力贫困人口年平均收入达到16283元，相对贫困村村集体年平均收入达到35.8万元，全县建档立卡贫困户8754户25943人和50个相对贫困村全部达到脱贫出列标准。

同时，县域电商的快速发展，也带动了冷链物流、包装印刷等产业链各环节共同发展，解决大量社会就业问题。据不完全统计，全县农村电商产业链从业人数逾3万人，占全县总人口的5%。其中，直接从事电商业务超过5000人，从事农产品分选包装、快递物流、冷链仓储等电商相关行业逾 3000人。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)