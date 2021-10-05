原标题：第十九届北京市工业和信息化职业技能竞赛启动

日前，第十九届北京市工业和信息化职业技能竞赛启动会在北京会议中心举行。

职业技能竞赛自1983年举办第一届竞赛至今，始终紧跟首都经济发展方向，已成功举办了十八届赛事。38年来，共有750多万人次参加此项竞赛，选拔出了近7000名技术能手和优秀教练人员，为首都现代化建设提供了有力的人才支撑。

竞赛着眼于深入贯彻落实市委、市政府《关于全面加强新时代首都技能人才队伍建设的实施意见》，进一步加强首都工业和信息化领域的技能人才队伍建设，助力高精尖产业发展，以“展新时代工匠风采，育高精尖技能英才”为主题，设置了增材制造（3D打印）设备操作员、虚拟现实产品设计员、工业机器人系统运维员等43个竞赛项目，逾1.5万名选手报名参赛。

“十四五”时期是北京市落实首都城市战略定位、建设国际科技创新中心、构建高精尖经济结构的关键时期，北京市经济和信息化局将以职业技能竞赛为抓手，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，持续加强经济和信息化领域技能人才队伍建设，为首都高质量发展提供人才保障。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)