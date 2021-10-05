原标题：厦门海沧缘何成为中国半导体产业新地标

第五届集微半导体峰会日前在厦门海沧举行。记者从峰会了解到，到2025年，厦门集成电路产业产值有望突破1000亿元，其中海沧区集成电路产业产值不低于500亿元，将带动相关产业规模超1000亿元。

近年来，海沧集成电路产业实现了从“零基础”到近百亿元产值规模，带动相关投资近百亿元的“双百亿”飞跃。放眼海沧，士兰微、通富、云天、安捷利美维等一批制造业企业和30多家芯片设计企业蓬勃发展，初步形成了以特色工艺技术路线为主的产业链布局。作为支撑海沧集成电路产业发展的专业团队，厦门半导体投资集团通过资本引导，细分领域深耕，培育适合本土的半导体产业链和生态。据集微网专业机构测算，厦门半导体投资集团成立短短四年，浮盈60亿元，今年，厦门半导体投资项目整体预计营业收入将超过90亿元。海沧已成为汇聚中国半导体产业顶级资源的新地标。

构建集成电路产业生态圈

2016年以来，厦门海沧将集成电路作为主导产业谋划发展，在产品导向芯片制造(特色工艺)、先进封装和集成电路设计等细分领域打造比较优势，不断构建区域完整集成电路产业生态圈。

目前，海沧已培育引进士兰微、通富、云天、金柏等制造类项目12个，设计类项目31个，先后打造了集成电路制造产业园、集成电路设计产业园、海沧半导体产业基地等集成电路载体空间。

厦门半导体投资集团公司董事、总经理王汇联表示，厦门通过资本引导、细分领域深耕，培育适合本土的半导体产业链和生态，打造以特色工艺、先进封装、载板为主的产业链布局，支持创业团队入驻，推动海沧区半导体产业实现从“零基础”到近百亿元产值规模。

让专业的人做专业的事

“海沧集成电路产业能够快速崛起，不仅是因为选准了方向，更是因为放手让专业的人做专业的事，化‘招商’为‘营商’，用市场化手段激活产业生态。”厦门市集成电路行业协会会长柯炳粦表示。

进军集成电路产业之初，海沧就引入高端产业人才，成立厦门半导体投资集团，并坚持按市场机制和行业规律独立运营。通过牵头或参与企业股权战略投资、并购等市场化手段，厦门半导体成功孵化众多核心技术自主的企业和项目。

2018年，在获得厦门半导体投资集团种子期支持后，厦门云天半导体科技有限公司得以在海沧成立。经过不到两年发展，该公司迅速成长，不仅在去年10月获得亿元A轮融资，而今又宣告入驻半导体产业基地，迈出增资扩产的步伐。

云天半导体总经理于大全介绍，该公司二期项目计划总投资9亿元，准备新建4/6英寸及8/12英寸两条3D WLCSP生产线，预计项目达产后年产值超过4亿元。

高质量才能跑出高速度

两年时间，海沧士兰微电子12英寸芯片生产线就完成厂房封顶、通电、投产；一年时间，海沧半导体产业基地就实现从拿地到封顶……在集成电路发展过程中，“海沧速度”的纪录不断刷新，但产业质量不仅没有被稀释，反而更加坚实——2020年，海沧实现工业总产值约1400亿元，彻底摆脱多年在千亿元左右徘徊的局面。

海沧的经验证明，高速度发展与高质量发展并不矛盾，甚至是互为前提的一体两面。

完善的产业发展公共服务平台，是半导体产业发展至关重要的要素保障。四年来，EDA公共设计服务平台、嵌入式处理器与SOC设计服务平台、SiP系统级封装平台、厦门大学集成电路特色工艺与先进封装产教融合平台、国产化信息技术生态体验与适配中心等相继设立，一步步提升了高质量发展的产业环境。

海沧半导体产业基地在设计阶段就与意向企业深度对接，收集定制需求，采用全过程工程咨询招标确定监理及设计咨询单位。海沧区工业发展领导小组把相关部门整合在一起，统筹协调、“并联作业”，服务关口前移，士兰微生产线项目从签订土地出让合同，到拿到施工许可证仅花了5天时间。

据了解，2021年以来，海沧集成电路产业已先后获得第四届集成电路“IC创新奖”产业链合作奖以及“2020—2021中国集成电路高质量发展十大特色园区”等荣誉奖项，今年5月，国务院办公厅在对2020年落实有关重大政策措施真抓实干、取得明显成效的全国216个地方予以督查激励的通报中，肯定海沧“大力培育发展战略性新兴产业，产业特色优势明显、技术创新能力较强、产业基础雄厚”。

(本报记者 马跃华)

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)