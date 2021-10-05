原标题：香港金管局发布零售层面央行数码货币技术白皮书

香港金融管理局(金管局)4日发布题为《e-HKD: A technical perspective》，关于零售层面央行数码货币的技术白皮书(白皮书)。

金管局于今年6月公布“金融科技2025”策略，当中包括加强就央行数码货币的研究，令香港能就相关的未来发展作好充分准备。除继续及拓展与其他央行的合作，研究批发层面央行数码货币的跨境应用外，金管局亦已展开研究，探讨在香港发行零售层面央行数码货币(即“数码港元”或e-HKD)的可行性，会考虑到包括技术及政策方面的因素，并希望在明年中提出初步想法。白皮书的发布正是技术层面研究的一部分成果。

金管局介绍，白皮书以由金管局与国际结算银行创新枢纽辖下香港中心联合研究的零售层面央行数码货币模型为基础，探讨潜在技术方案，以发行及分发零售层面央行数码货币。白皮书所提议的设计是首个由央行提出、在保护私隐方面有突破性安排的技术架构，能够在保障私隐的情况下追踪交易。金管局在研究过程中，在白皮书内总结了若干有待进一步探讨的问题，并会邀请学术界和业界提供进一步的意见。

金管局总裁余伟文表示，白皮书的发布标志着金管局就“数码港元”的技术探索迈出了第一步。金管局从这项研究中获得的知识，连同从其他央行数码货币研究项目汲取到的经验，将有助进一步思考及探讨“数码港元”的技术设计。期待学术界和业界能提出意见及建议，丰富观点。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)