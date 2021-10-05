原标题：COP15非政府组织论坛在昆明召开 有力推动2020后生物多样性保护框架形成

日前，联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（CBD COP15）非政府组织平行论坛在昆明召开。生态环境部部长黄润秋、生物多样性公约秘书处执书伊丽莎白·穆雷玛等分别致开幕词，来自五大洲30余个国家的非政府组织及利益相关方代表400余人与会。

据悉，本次论坛是《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议的八个平行活动之一，是从沙姆沙伊赫到昆明行动议程的重要活动，为非国家主体，尤其是非政府组织提供了参与生物多样性保护对话及经验分享交流平台。

中国生态环境部部长黄润秋在视频致辞中表示，生物多样性是人类赖以生存发展的基础，面对全球的环境危机必须认真思考审视人与自然的关系，要尊重自然、顺应自然、保护自然，守护我们唯一的地球家园。非政府组织作为连接政府、企业、公众的有效桥梁，是加强生态环境保护推动绿色低碳可持续发展的重要力量。无论是传播生物多样性知识、提升公众环境保护意识，还是深入各类保护地开展观测研究和保护修复，非政府组织都为全球生物多样性保护带来了独特视角、深刻思考和有益经验。希望本次论坛为2020后全球生物多样性保护框架做出更大贡献。

生物多样性公约秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛在开幕致辞中表示，生物多样性公约以及2020年全球生物多样性框架非国家主体在提高应对生物多样性保护有效行动方面起着关键的作用，非政府组织的声音和行动对于推动2020年后生物多样性保护进程、实现生物多样性目标以及促进生物多样性恢复而言至关重要。

开幕致辞结束后，本次论坛的非政府组织和企业代表，与CBD公约秘书处和生态环境部COP15执委办围绕生物多样性公约相关问题进行交流对话。

在两天的会议当中，“基于自然的气候变化解决方案——中国-东盟红树林生态廊道建设”、“环保民间组织助力生物多样性主流化”、“全球生物多样性100+案例发布及研讨”、“生物多样性嘉年华之夜”、"基金会助力生物多样性保护"、“非国家主体自主贡献与2020后生物多样性保护目标”、“非国家主体自主贡献倡议签约活动”七场主题活动先后召开，各利益相关方就生物多样性保护领域的热点问题进行了热烈的讨论，产出了“中国-东盟红树林保护倡议”、“环保民间组织助力生物多样性主流化行动共识”等多项会议共识文件。

非国家主体自主贡献倡议签约活动作为闭幕活动，将两天的论坛推向了高潮。论坛承办机构代表中华环境保护基金会理事长徐光在闭幕式总结致辞当中表示，本次论坛在议题响应了全球生物多样性保护的核心关切，并呼吁非国家主体的利益相关方继续凝聚共识、携手同行，为COP15正式会议在昆明成功召开和早日实现全球人与自然和谐共生的愿景作出积极贡献。

随后不同的非国家主体代表，包括来自世界各地的环境公益组织、青年群体、妇女群体、地方社区、媒体等相关方代表近300人共同参与了自主贡献倡议签约活动，共同开启“迈向昆明：我为自然承诺”行动倡议。截至大会闭幕，在CBD“自然与人行动议程”平台共收到全球213个自主承诺，涉及11个生物多样性保护行动类别。通过本次倡议，中国非政府组织等提供了50个自主行动承诺，包括25.5亿的资金承诺。

非政府组织平行论坛由《生物多样性公约》秘书处、生态环境部、中国民间组织国际交流促进会联合主办，中华环境保护基金会、桃花源生态保护基金会、北京市企业家环保基金会、永续全球环境研究所、中华环保联合会、克莱恩斯欧洲环保协会6家机构联合承办。（中国日报云南记者站）

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)