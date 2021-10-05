原标题：浙江省“三线一单”数据应用管理系统启动

浙江省“三线一单”数据应用管理系统启动。 浙江省生态环境厅供图

记者4日从浙江省生态环境厅获悉，该省“三线一单”数据应用管理系统(下称“三线一单”系统)于近期正式投入使用，实现了省市县三级数据的统一化管理。

2020年，浙江在全国率先实现了“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”生态环境分区管控成果的分级发布。为推进该省“三线一单”数据成果的广泛应用，打造“三线一单”数据管控的“智慧大脑”，浙江省生态环境厅组织开发了“三线一单”系统。

据悉，“三线一单”系统运用互联网、大数据等现代信息技术手段，建立了以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，实现各地“三线一单”成果数据的集中管理、展示查询和共享交换，为区域经济社会决策、项目环境准入管理等提供良好的数字化智能服务。

该系统对接生态环境部“三线一单”数据共享平台及浙江省生态环境保护综合协同管理平台，实现数据共享、交换、更新，为用户提供查询、展示等差别化的功能服务。

“三线一单”系统设置了首页地图、成果数据管理、综合查询、智能研判等应用模块，实现了浙江省市县三级数据的统一化管理。通过系统地图的可视化应用，生态环境分区管控要求可广泛应用于政策制定、规划编制、环境准入、执法监管中，为区域生态环境保护与经济社会发展提供决策参考。

如成果数据管理模块分为数据上传和数据审核，各地生态环境部门可通过“三线一单”系统传送更新后的成果数据，浙江省生态环境厅对更新数据进行管理审核，有效提高省市间沟通效率，降低管理成本，进一步打通部门间、省市县的数据壁垒，确保成果数据及时更新、准确有效。

智能研判模块则可根据用户输入的项目信息自动判定项目的“三线一单”符合情况。企业人员可以在项目规划前期自行研判项目准入符合性，从源头上避免“走弯路，走错路”。环评管理人员可结合“三线一单”准入要求和系统研判结果，对项目进行选址初步分析，对不符合管控要求的项目及时予以劝退，有效提升审核效率，为项目环境准入管理提供辅助支撑。(钱晨菲)

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)